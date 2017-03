L’Iran a imposé des sanctions à 15 sociétés commerciales américaines qui soutiennent Israel selon le ministère des Affaires étrangères à Téheran .

«La République islamique d’Iran, en réponse à la nouvelle démarche des Etats-Unis et, comme action réciproque, va imposer des limitations légales à certains individus et entreprises américaines ayant eu un rôle dans la création et le soutien de groupes extrémistes terroristes dans la région», indique un communiqué du ministère.

«Le développement et les capacités de missiles seulement destinés à des objectifs défensifs et portant des armes conventionnelles (…) est le droit du peuple d’Iran conformément au droit international et la charte de l’ONU», indique le communiqué. «Toute intervention extérieure à cet égard est une violation (…) du droit international».

Les nouvelles mesures américaines visent 25 personnes et entités soupçonnées notamment d’avoir apporté un soutien logistique ou matériel au programme de missiles de Téhéran.

Les tensions entre Téhéran et Washington, qui ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980 au lendemain de la révolution islamique de 1979, se sont brutalement accentuées après l’investiture le 20 janvier de Donald Trump.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes