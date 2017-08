Lior Lotan : Israël devrait capturer 200 terroristes pour chaque soldat kidnappé à Gaza !

Lior Lotan, coordinateur du Premier ministre pour les affaires des prisonniers et disparus, détenus par le Hamas a dit qu’il veut jouer «à pleine main» dans les pourparlers.

Cet ancien fonctionnaire nommé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour surveiller les efforts visant à récupérer les corps de deux soldats de l’armée israélienne et un certain nombre de citoyens israéliens détenus à Gaza par le groupe terroriste du Hamas a déclaré qu’ Israël devait adopter une politique d’enlèvement de combattants ennemis à utiliser comme des moyens de négociations futures dans l’échange de prisonniers.

Dans les enregistrements publiés lundi par la radio de l’armée, Lior Lotan, qui a démissionné de son poste la semaine dernière, a déclare qu’Israël doit capturer 200 combattants ennemis pour chaque soldat de la Force de défense israélienne pris par les forces ennemies.

‘Je ne pense pas qu’une guerre doit se terminer avec [un ratio de] 2 à 0 capturés [soldats] pour l’ennemi’, a déclaré Lotan dans le clip audio, dont la radio de l’armée a été enregistrée il y a quelques mois avant la démission de Lotan.

Il n’est pas clair, si Lotan savait qu’il était enregistré : ‘Si nous avons un [soldat] capturé, [la guerre] doit finir avec 200 à 1. Si ce sont deux [soldats capturés] alors 400 à 2, si trois puis 600’, dit-il.

‘Cela ne signifie pas que les problèmes seront résolus, mais l’équation sera différente’.

‘Je veux [jouer avec] une main pleine sur la question des prisonniers’, a-t-il ajouté.

Lotan dit également dans l’enregistrement que, bien que l’armée ait besoin d’améliorer son traitement sur la question des soldats capturés, «ce chef d’état-major [Gadi Eisenkot] est très engagé et pense que c’est un problème dont l’armée doit faire face».

Depuis la démission de Lotan la semaine dernière, la question de la politique d’Israël sur les soldats capturés de la FID est devenue une question de débat national, et le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a déclaré dimanche qu’Israël devait établir des ‘limites claires’ pour les négociations sur les échanges de prisonniers avant qu’un remplaçant pour Lotan soit nommé, afin de ‘préciser [les ennemis d’Israël] que nous n’avons pas l’intention de compromettre la sécurité du peuple d’Israël’.

Liberman a également déclaré qu’Israël ne doit pas répéter la «faute» de l’opération d’échange de prisonniers de Shalit en 2011, qui a vu la libération du soldat israélien Gilad Shalit après cinq ans de captivité du Hamas en échange de plus de 1 000 prisonniers de sécurité palestiniens.

‘Nous ne devons pas répéter l’erreur de l’accord de Shalit.

Dans l’affaire, 1 027 terroristes ont été libérés, parmi eux des meurtriers et leurs agents ‘, a-t-il déclaré en soulignant Mahmoud Kawasme et Yahya Sinwar.

Kawasme a aidé à financer l’enlèvement en juin 2014 de trois adolescents israéliens qui ont été tués peu de temps après leur enlèvement. Sinware, considéré comme l’un des chefs les plus impitoyables du Hamas, a été élu chef de file du groupe terroriste dans la bande de Gaza au début de cette année.

Liberman a également souligné le taux élevé de récidive parmi les terroristes libérés dans l’affaire Shalit comme motif d’opposition à un futur échange de prisonniers.

Le ministre du logement Yoav Galant (Kulanu), un ancien général des FDI, a critiqué sévèrement l’appel lancé par Liberman pour qu’Israël adopte les conclusions de la Commission Shamgar, un rapport achevé en 2012 pour recommander des échanges de prisonniers en masse tels que l’affaire Shalit.

‘L’adoption du rapport Shamgar condamnerait un soldat capturé à mort’, a déclaré Galant à Radio israélienne lundi.

Le père du soldat israélien Hadar Goldin, dont le corps est détenu par le Hamas, a également condamné fermement les commentaires de Liberman, appelant le ministre de la Défense «faible» et «lâche».

‘Liberman a violé son engagement envers le code de déontologie de l’IDF’ en omettant de ramener les restes d’Hadar, selon Simha Goldin, le père de Hadar, qui l’a accusé lors d’une conférence de presse dimanche. ‘Nous demandons que le cabinet accepte notre proposition – de ne pas renvoyer les prisonniers, mais plutôt d’arrêter les visites familiales pour les prisonniers du Hamas et de mettre fin à ce camp d’été’, a t-il dit, se référant à ce qu’il a dit, étant des conditions de détention trop généreuses pour les prisonniers du Hamas, y compris les visites familiales régulières et l’accès à l’enseignement supérieur.

‘Et, bien sûr, arrêtez les gestes humanitaires par Israël et la communauté internationale envers Gaza’, a-t-il ajouté.

En plus de Goldin, le Hamas tient également le corps d’Oron Shaul puisque les deux ont été tués dans la bande de Gaza pendant l’Opération de 2014. Le groupe terroriste est également censé détenir trois citoyens israéliens – Avraham Abera Mengistu, Hisham al-Sayed et Juma Ibrahim Abu Ghanima – qui sont tous censés être entrés dans la bande de Gaza de leur propre gré.

Le frère Ilan de Mengistu a déclaré à la Radio israélienne lundi que ‘les efforts pour faire revenir les soldats [aussi] doivent ramener mon frère à la maison’.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, rencontrera les familles Goldin, Shaul et Mengistu dans le cadre d’un voyage de trois jours dans la région.

Lors d’une réunion de lundi entre Guterres et le président Reuven Rivlin, le président d’Israël a déclaré au chef de l’ONU : ‘Le Hamas à Gaza ne doit pas être autorisé à reconstruire ses armes, et le monde doit appeler le Hamas à renvoyer nos fils. Retournez-les à la maison. À leurs familles. Je vous exhorte à prendre cette mission et à nous aider à ramener nos fils. ‘