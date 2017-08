L’invité d’I24 : Bertrand Heilbronn, secrétaire général de France-Palestine aux « Français juifs » : « Ne vous laisser pas enrôler par le gouvernement israélien ! »

La chaîne I24 basée à Tel Aviv a invité sur son plateau un homme qui ne cache pas sa haine pour Israël : Bertrand Heilbronn, qui n’est autre que le secrétaire général de l’association France-Palestine solidarité . L’homme pro-BDS a fait face à Emmanuel Navon dans « Le Journal du Soir » avec Jean-Charles Banoun.

Suite à ce débat, il a tenu à prévenir les « français Juifs » et pas les Juifs de France de s’unir contre Israël sur sa page Facebook. Ce fut un débat d’aucune utilité, qui ne servira qu’à grandir l’auditoire de cet homme dont la haine et le mensonge contre Israël n’est plus un secret.

Son message fut le suivant :

« J’étais invité hier soir au nom de l’AFPS sur la chaîne israélienne i24 news, où j’étais confronté à l’universitaire israélien Emmanuel Navon à propose de la semaine anti-apartheid.

http://www.i24news.tv/fr/tv/revoir/journal-du-soir/x5e27b3

L’AFPS agit pour le respect du droit international, face à une situation faite aux Palestiniens qui est encore bien pire que l’apartheid sud-africain.

Le mouvement de solidarité avec la Palestine est profondément démocrate et antiraciste et mérite d’être respecté.

L’intervention directe de l’ambassadrice d’Israël pour faire interdire les rassemblements et conférences sur ce thème est un scandale et un danger pour la démocratie.

Je me suis adressé aux Français juifs attachés à Israël, qui forment la majorité de l’auditoire de i24, pour leur demander de ne pas se laisser enrôler par le gouvernement israélien, de se lever et de jouer leur rôle d’alerte face à la politique de l’Etat d’Israël qui viole tous les jours le droit international et va dans le mur. »

Il a récemment condamné la venue du ministre israélien lors le la commémoration de la Rafle du Vel Div sur le site Mediapart :

» Ce geste choquant pose, en outre, une grave question : le nouveau président (Macron) va-t-il mettre ses pas dans ceux de son prédécesseur ? Va-t-il, lui aussi, entonner « un chant d’amour pour Israël et pour ses dirigeants » ? Cautionnera-t-il la colonisation, voire l’annexion des territoires palestiniens ? Laissera-t-il Israël déclencher une nouvelle guerre contre la bande de Gaza, le Liban ou l’Iran ?

Il est évidemment trop tôt pour répondre à ces questions. Mais cette invitation, si elle était maintenue, constituerait une indication inquiétante. Le chef du gouvernement israélien, qui est aussi celui de la droite et de l’extrême droite israélienne, n’a pas sa place à la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv. »

Il est aussi celui qui a organisé des flottilles contre Israël en 2016 :

« Le Bateau des Femmes pour Gaza approche de sa destination ; les autorités israéliennes ont déjà prévu d’empêcher le voilier et les 15 femmes à son bord d’accoster sur les rives de la bande de Gaza. Demandez au Président français d’intervenir afin de protéger la Flottile ! » peut-on lire sur son site.