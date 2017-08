L’institut Weizman lance la pomme de terre violette avec des propriétés antioxydantes et saines

Les scientifiques israéliens synthétisent des pommes de terre et des tomates plus saines dans des couleurs brillantes.

Êtes-vous prêts pour des pommes de terre de couleur violette? Que diriez-vous du tabac orange? Les chercheurs du Weizmann Institute of Science d’Israël ont compris comment produire des pigments betalain dans les plantes et les fleurs qui ne les possèdent pas.

Vous devez savoir que les pigments violet et jaune contiennent des propriétés antioxydantes saines. Ils servent également de base pour les colorants alimentaires naturels pour des produits tels que le yogourt à la fraise.

L’activité antioxydante est supérieure de 60 pour cent pour les tomates productrices de betalain en moyenne, a déclaré le professeur Asaph Aharoni du Département des sciences de l’environnement et des plantes de Weizmann, qui s’est associé au Dr Guy Polturak pour la recherche sur les pigments.

‘Nos résultats pourraient à l’avenir être utilisés pour fortifier une grande variété de cultures avec des betalains afin d’augmenter leur valeur nutritionnelle’, a-t-il déclaré.

Les pigments de Betalain protègent également les plantes contre les moisissures grises, ce qui entraîne chaque année des pertes de récolte d’une valeur de milliards de dollars.

Les détails techniques du processus de production de pigments impliquaient la prise de fruits de cactus (ainsi que des fleurs telles que des bougainvilliers et des légumes comme les betteraves) et l’application du séquençage de l’ARN et d’autres technologies de pointe pour identifier un gène précédemment inconnu. Les scientifiques ont ensuite adapté ce gène aux plantes qui ne produisent normalement pas ces pigments particuliers.

La recherche était assez précise pour que les scientifiques puissent transformer le fruit d’une tomate violette tout en laissant le vert aux feuilles.

Il y a aussi des aspects moins liés à la santé dans la recherche. Aharoni dit: par exemple, créer des plantes ornementales avec des couleurs qui peuvent être modifiées sur demande.

La recherche peut également avoir des avantages dans l’industrie pharmaceutique. Lorsque les usines commencent à fabriquer des betalains, elles convertissent la tyrosine chimique en un produit chimique intermédiaire appelé L-dopa, un point de départ pour la fabrication de médicaments comme la morphine.

L’équipe de recherche comprenait Noam Grossman, Yonghui Dong, Margarita Pliner et Ilana Rogachev du Département des sciences végétales et environnementales de Weizmann et Maggie Levy, David Vela-Corcia et Adi Nudel de l’Université hébraïque de Jérusalem.

Pour plus d’images, cliquez ici .