L’Institut de recherche Weizmann a réussi à effacer des souvenirs indésirables de la mémoire .

Les scientifiques à l’Institut Weizmann ont réussi à effacer un type de souvenirs dans la mémoire chez la souris. Dans une étude publiée dans Nature Neuroscience, ils ont réussi à fermer un mécanisme neuronal par lequel les souvenirs se sont formés dans le cerveau de la souris.

Après la procédure, les souris ont repris leur comportement antérieur sans crainte, et ont « oublié » ce qui les avaient effrayés dans le passé.

Cette recherche pourrait un jour aider à éteindre les souvenirs traumatiques chez l’homme comme par exemple, les personnes atteintes de SSPT ou ESPT.

Dans l’étude, les chercheurs ont examiné la communication entre les deux régions du cerveau, l’amygdale et le cortex préfrontal et ont constaté que lorsque les souris ont été exposées à des stimuli comme la peur, il y a eu une puissante ligne de communication entre l’amygdale et le cortex.

Les souris dont le cerveau a montré une telle communication étaient plus susceptibles de conserver dans leur mémoire, ce sentiment de peur, agissant à chaque fois avec crainte lorsqu’elles entendaient le bruit qui avait déjà accompagné des stimuli qui induisent la crainte.

Enfin, pour préciser comment cette ligne de communication contribue à la formation et à la stabilité de la mémoire, les scientifiques ont développé une optogénétique technique innovant pour affaiblir le lien entre l’amygdale et le cortex, en utilisant une série d’impulsions répétées. En effet, une fois que la connexion est affaiblie, les souris ont montré aucune crainte au même bruit.

