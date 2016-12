L’ingénieur liquidé par le Mossad selon les médias arabes a aussi developpé des sous-marins télécommandés selon le Hamas

L’ingénieur de drone Mohammad al-Zawahri qui a travaillé dans les drones mais aussi dans la construction des sous-marins télécommandés pour le groupe terroriste islamique avant qu’il soit tué en Tunisie, selon son frère Radwan al-Zawahri sur Al-Jazeera.

Radwan a dit que son frère avec un doctorat en génie était en train de concevoir un sous-marin qui pourrait être piloté à distance.

« Il était très calme à ce sujet », a déclaré Radwan. «Je voulais qu’il me dise un peu à ce sujet, mais il ne voulait pas me dire beaucoup. »

La femme de l’ingénieur de drone, Majdah Khaled Salah, a déclaré à Al-Jazeera au sujet de son assassinat présumé, qui a été attribué au Mossad israélien. »Vers 01h50, nous avons entendu des coups de feu. Je suis sortie de la porte et j’ai commencé à courir, je pensais au début, que c’était une explosion de gaz. Mais quand je couru dehors, j’ai vu la voiture de mon mari écrasé par l’arrière. J’ai couru de l’autre côté de la voiture, et j’ai trouvé mon mari. J’ai appelé mon mari, l’appelant par son autre nom «Murad. J’ai dit «Murad, réponds-moi! J’ai mis ma main sur son cœur et ses vêtements étaient plein de sang. Son téléphone est tombé dans ma main. La balle a touché son cœur. Ce fut une balle au cœur et une autre à la gorge « , raconte-elle.

Elle a demandé si elle pensait à une agence de renseignements étrangère derrière l’assassinat de son mari, et a dit: «Non, je ne pense pas à ce sujet. »

Elle a également nié avoir connaissance de la connexion de son mari à des groupes terroristes à Gaza, au Liban et en Syrie, en disant: «Mon mari était très calme. Même si nous étions assis ensemble pour une heure ou deux, il prononçait à peine un mot. Il était très calme. »

Pendant ce temps, la station de radio tunisienne Shams FM, qui a également rapporté la mort du terroriste du Hamas, a rapporté que la caméra de sécurité autour de sa maison à Sfax a été désactivée peu avant sa mort et que des images ont été altérées.

Selon le rapport, à l’époque de l’assassinat présumé, les caméras de sécurité ont montré des images de différentes caméras dans une autre partie de la ville.

Les enquêteurs ont dit que ceux qui sont derrière l’assassinat avait une vaste expérience technique, et ils étaient très professionnels dans ce qu’ils ont fait.

Le porte-parole officiel de la cour municipale de Sfax, Murad al-Turki, a déclaré qu’il «n’y a rien dans ce cas » pour voir un lien entre Israël et le Mossad et l’assassinat de l’ingénieur travaillant pour le Hamas.

Il a ajouté que le tribunal traite l’affaire comme un assassinat, et a déclaré que huit personnes ont déjà été arrêtées en réponse à la mise à mort. Ils étaient des conducteurs de quatre voitures qui sont soupçonnés d’avoir été utilisés dans la mise à mort, ainsi que le propriétaire de la compagnie de location où les voitures ont été louées. Un journaliste et un cameraman ont été arrêtés aussi.

Les autorités sont actuellement à la recherche de suspects d’origine marocaine-belge et tunisien dans le cadre de la mort.

Le journaliste qui a essayé d’interviewer Mohammad al-Zawahri est d’origine hongroise. Des fusils et des silencieux ont été trouvés dans l’un des véhicules loués à son nom.

