L’inculte « France Culture » de Camille Renard : Israel recrute des enfants soldats !

Pendant qu’en France, les jeunes détruisent les villes et banlieues de Paris pour défendre Théo ou pour fêter le jour de l’An….d’autres en Israel, à partir de 18 ans, donnent leur temps et leur force pour soutenir leur pays : Israel !

Mais selon » France Culture » qui manque de culture, Israel fait partie de ces pays qui recrute des enfants à la guerre ? Ah bon ?

Le recrutement se fait à partir de 18 ans, en Israel et pas avant. Israel a fait de l’enfant dans son pays : « l’enfant Roi » . Ne tentez pas de lever la main sur un enfant au risque de vous retrouver au poste de police même si vous êtes son père ou sa mère !

Selon Camille Rénard, sur France Culture :

» Il y a 10 ans à la Conférence de Paris, les Etats s’étaient engagés à « libérer les enfants de la guerre ». Aujourd’hui, des enfants associés aux groupes armés sont encore recrutés et exploités dans 20 pays. Cartographie d’une tragédie humaine, à l’occasion de la journée mondiale des enfants soldats.

Les 20 pays concernés sont : Afghanistan, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, Irak, Israël et État de Palestine, Liban, Libye, Mali, Birmanie, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, République arabe syrienne, Yémen, et dans des situations non saisies par le Conseil de sécurité de l’ONU : Colombie, Inde, Nigéria, Pakistan, Philippines, Thaïlande. »

Toujours selon Camille (le) Renard, un rapport 2016 de l’Unicef, confirme que des filles et des garçons de moins de 18 ans sont recrutés et exploités par des groupes armés dans 20 conflits répartis sur quatre régions du monde :

» Afrique, Asie, Moyen-Orient et Amérique latine. L’image du garçonnet Africain à la kalachnikov est loin d’être l’unique réalité : grande proportion de filles, conflits asiatiques (la Birmanie est un des principaux recruteurs d’enfants soldats) ou colombien (depuis 1964), multiples tâches assumées par les enfants : combattant, cuisinier, garde du corps, espion, garde, patrouille, faiseur de gri-gri protecteur pour les combattants... »

Il semble qu’en 2016, Israel n’est pas dans cette liste , d’où viennent donc les sources de Camille (le) Renard ?

Puis l’auteure donne les raisons de cet endoctrinement :

La prolifération d’armes légères qui s’adaptent aux petites mains : la plupart des armes de Tsahal sont lourdes et seul les petites armes appartiennent au unités spéciales.

la plupart des armes de Tsahal sont lourdes et seul les petites armes appartiennent au unités spéciales. L’endoctrinement de jeunes enfants intellectuellement malléable s : La scolarité en Israel est surveillée par le Misrad Hahinouh (Education Nationale) – Toute absence prolongée doit être justifiée.

s : La scolarité en Israel est surveillée par le Misrad Hahinouh (Education Nationale) – Toute absence prolongée doit être justifiée. Discrétion des enfants espions : Israel reste l’un des pays les plus forts dans le domaine de l’espionnage de par sa technologie, les enfants ne sont pas nécessaire dans ce type d’emploi.

: Israel reste l’un des pays les plus forts dans le domaine de l’espionnage de par sa technologie, les enfants ne sont pas nécessaire dans ce type d’emploi. Terreur de l’ennemi face à la cruauté enfantine : Israel n’utilise pas de bouclier humain contrairement au Hamas, au Hezbollah, et à la Syrie…

Puis l’auteure fait un rappel des chiffres de chaque pays et encore une fois sans nommer Israel ?

Le nombre d’enfants soldats a ainsi doublé en Afghanistan en un an

Le nombre d’enfants soldats a quintuplé au Yémen par rapport à 2014

En Syrie, plus de 400 recrutements sont avérés : 264 dans les rangs du groupe « Etat islamique », 64 auprès de l’armée syrienne libre, le reste réparti entre les autres diverses factions. Sur les cas avérés, 56 % concernaient des enfants de moins de 15 ans, une augmentation sensible par rapport à 2014. L’ONU a pu confirmer la présence de centres d’entraînement militaire dans les trois provinces d’Alep, Deir el-Zor et Raqqah où se trouvent au moins 124 garçons de 10 à 15 ans. A également augmenté le recours à des enfants soldats étrangers, de 7 ans à peine dans 18 cas, et des séquences vidéo montrent des enfants utilisés comme bourreaux.

C’est ensuite une liste des plans d’action sur les pays concernées et encore une fois Israel n’est pas mentionné ?

Les régimes commencent à porter leurs fruits en République Démocratique du Congo

En Birmanie

Au Soudan, seul pays à ne pas avoir jusque-là prévu de plan d’action contre le recrutement d’enfants soldat a mis en place un protocole en 2016.

C’est ce qu’on appelle clairement un article de désinformation antisioniste , ou antisémite , au choix !

Source de l’article de Camille (la) Renard(e)sur France Culture : https://www.franceculture.fr/geopolitique/20-pays-recrutent-encore-des-enfants-soldats

Camille Renard est journaliste pour différentes publications du Conseil général de la Seine-Saint-Denis depuis 2005, elle collabore depuis septembre 2009 à France culture (« Radio libre » d’Ali Baddou en 2009, productrice de « Lumières d’août » à l’été 2010, collaboratrice pour « La Grande Table » depuis septembre 2010…). 🙂

