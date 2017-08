L’incitation arabe continue volontairement contre la police d’Israël afin de créer de nouvelles émeutes dans la vieille ville de Jérusalem

Une confrontation a été délibérément enflammée par deux Arabes de Jérusalem dimanche soir, déclenchant une autre série de violences dans la vieille ville contre les policiers israéliens.

Vers 17 heures, ce dimanche, deux résidents arabes de la vieille ville sont entrés à l’entrée du Majlis et ont refusé de se conformer aux instructions de la police sur le site.

Ils ont commencé une confrontation avec les officiers à l’entrée de la région.

Une foule de résidents arabes se sont rapidement rassemblés, criant et lançant des pierres et d’autres objets vers les policiers, selon un porte-parole de la police israélienne. Les officiers ont arrêté les deux agitateurs, dans l’intention de les placer en détention.

Un des officiers a été frappé par une pierre et a subi une blessure à la tête. Il a été évacué vers un hôpital de la ville avec des blessures légères. Un de ceux qui ont été arrêtés a également été blessé par les roches et d’autres objets lancés contre la police.

La police d’Israël et les forces de police des gardes-frontières ont rétabli l’ordre. Au total, trois émeutiers ont été arrêtés; Ils ont été transférés à la circonscription de David pour d’autres questions.

Le calme a été restauré dans la région.

Il n’est pas encore clair qui était derrière la tentative de récidiver plus de violence cette fois-ci. Il y a de nombreux éléments qui sont investis pour monter la tension entre les Arabes et les Juifs à Jérusalem, dont l’Iran, le Mufti de Jérusalem, le Président du Parlement jordanien et l’Autorité palestinienne.

Le roi Abdallah II de Jordanie devrait visiter Ramallah pour des pourparlers avec le leader de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas cette semaine pour la première fois en cinq ans.