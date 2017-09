L’Imam de la Mosquée Al Aqsa en visite à Londres : « Six millions de Juifs sont morts ? D’aucune façon ! »

L’Imam de la Mosquée Al Aqsa a été invité par un groupe de lobby pro-palestinien peu connu mais influent appelé EuroPal. Selon un courriel vu par le blog politique britannique, Guido Fawkes, Cheikh Ekrima Sabri, a rencontré des députés ce mois-ci.

Pour organiser une réunion au Parlement, il faut être soutenu par un parlementaire qui est inconnu mais qui pourrait fortement être issu du Parti travailliste de Jeremy Corbyn.

Selon le Middle East Media Research Institute (MEMRI) Sabri a fait les commentaires suivants :

» Allah détruira les États-Unis, ses assistants et ses agents. Allah détruira la Grande-Bretagne, ses assistants et ses agents. Allah, prépare ceux qui unissent les musulmans et marchent dans les marches de Saladin.

Allah, nous vous demandons le pardon avant la mort, et la miséricorde et le pardon après la mort. Allah, accorde la victoire à l’islam et aux musulmans… »

Et ce qui semble être la cerise sur le gâteau, et son déni de la Shoah :

« Six millions de Juifs sont morts ? D’aucune façon, ils étaient beaucoup moins nombreux. Arrêtons avec ce conte de fées exploité par Israël pour capturer la solidarité internationale. Il n’est pas de ma faute si Hitler a détesté les juifs, en fait, ils ont été détestés un peu partout. Au lieu de cela, il faut dénoncer l’occupation injuste subie par mon peuple. Demain, je demanderai à Jean-Paul II… de soutenir notre cause ».

