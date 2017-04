Quand l’ignorance des antisémites nous fait rire : « Nouvelle pétition pour protéger les pêcheurs palestiniens de la Mer Morte »

Depuis quelques jours, une pétition pour « arrêter l’apartheid israélien » à la mer Morte circule. Et tandis que beaucoup d’éperlans (poissons) doivent trouver aussi à juste titre qu’il y a quelque chose de louche à ce sujet, les gauchistes se débattent comme des fous pour signer cette pétition…sans réfléchir…

Le 29 Mars, un gars nommé Ian Brown au Royaume-Uni a lancé une pétition sur le site Change.org intitulé « Arrêtez l’apartheid israélien contre les pêcheurs de la mer Morte » .

La pétition dit ce qui suit :

» Depuis qu’Israël a pris le contrôle de la Judée Samarie en 1967, ce pays n’a pas délivré un seul permis de pêche aux pêcheurs palestiniens pour la pêche dans la mer Morte.

Les projets d’irrigation ont réduit l’approvisionnement en eau douce dans la mer Morte.

Ce qui a permis à des millions de touristes sionistes de se baigner dans la mer Morte éliminant les minéraux de cette mer, alors que pas un seul poisson n’a été pêché légalement par les pêcheurs locaux. En raison de la salinisation, les experts estiment que, dans 20 ans, il n’y aura plus de poissons dans la mer Morte. Nous devons agir maintenant. »

Ajoutant : » Les conservateurs ont fait précisément aucune déclaration sur cette question depuis 2010. Ils ne se soucient clairement pas des pêcheurs palestiniens.

Cette pétition a été envoyée à Jeremy Corbyn, chef de l’opposition de Sa Majesté, un ami autoproclamé du Hamas et le Hezbollah, et nous espérons compter sur lui pour mener la lutte contre cette agression sioniste. »

Cette pétition, bien sûr, est un gag. La mer Morte, qui est située entre Israël, et les territoires de Judée et la Samarie, et la Jordanie, tire son nom contesté parce que sa teneur en sel est si élevée que la vie ne peut pas exister dans ses eaux.

La pétition est aussi amusante car Jeremy Corbyn, le chef de l’opposition de gauche au parlement du Royaume-Uni, fait référence aux groupes terroristes génocidaires du Hamas et du Hezbollah comme des « amis » de sa cause.

En bref, la pétition avait pour but de se moquer de la façon dont les zélotes anti-Israéliens (gauchistes et haineux d’Israël) trouveront une excuse pour blâmer Israël dans l’échec de la direction palestinienne à créer une solution pacifique entre Israéliens et Arabes palestiniens.

Cependant, beaucoup de gens de gauche ont pris l’appât et ont commencé à attaquer Israël et les « sionistes » pour leur oppression supposée du pêcheur palestinien-arabe d’accorder l’accès à la mer Morte…

Leur stupidité et leur ignorance serait effectivement hilarante, ne fût-ce que par le fait qu’ils soutiennent tout de même la mort du peuple israélien et sa disparition.

