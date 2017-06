Liberman veut contrecarrer le projet de loi sur les conversions :  » Cette loi fera reculer tous les nouveaux immigrants »

Le parti Israël Beitenou a annoncé hier son intention de contrecarrer une tentative par les partis religieux de promouvoir au sein du comité ministériel le projet de loi qui leur donnerait le monopole sur le Rabbinat et donc sur toutes les conversions qui ont lieu en Israël (spécialement à l’attention des russes)

Le président du parti, et ministre de la Défense Avigdor Liberman, a averti que « ce projet de loi divisera le peuple juif et nuira fortement à la diaspora juive et la communauté des immigrants .

« Cette décision va causer un préjudice, et à cause de cela nous pourrions perdre des centaines de milliers de notre peuple ou ceux qui veulent se convertir, y compris ceux qui ont servi et servent dans l’armée israélienne ».

À l’heure actuelle, le projet de loi ne semble pas à l’ordre du jour du Comité ministériel sur la législation.

