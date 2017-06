Liberman: « La stratégie d’Abu Mazen est de provoquer une confrontation entre Israel et le Hamas en stoppant l’électricité »

Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, s’est exprimé aujourd’hui (jeudi) lors de la conférence de Herzliya sur la politique et la stratégie chez IDC. Le ministre de la Défense a parlé des ennemis d’Israël, en nommant le Hamas dans le sud du pays et le Hezbollah dans le nord.

Dans son discours, Liberman a reprit le sujet de la crise de l’électricité à Gaza et a affirmé que la crise est interne et palestinienne. « Elle ne va pas être résolue. Abbas n’a pas fait une coupure nette. Son intention est de continuer à réduire ce flux et dans quelques mois, il va arrêter le transfert des paiements pour le carburant, les médicaments et les salaires », at-il dit.

Ajoutant : « Cette double stratégie de Mahmoud Abbas frappe également le Hamas et va entraîner une confrontation avec Israël. »

Liberman : « Il y a une stratégie claire pour Gaza, mais vous ne pouvez pas en parler, car une minute plus tard, tout est dans tous les médias. » Toutefois, il a fait valoir que l’État Israël « n’a pas l’intention d’engager une action militaire dans le nord et le sud ou de se laisser aller dans une confrontation entre Israël et le Hamas «

Cependant, selon Liberman , en cas de réponse israélienne , celle ci sera suite à une » attaque sur le territoire souverain israélien, car aujourd’hui l’organisation terroriste a un système de contrebande important d’armes sophistiqués , ou en cas d’attaque planifiée sur le point de se produire. ‘

Dans le contexte de la contrebande d’armes est face au régime syrien, il faut aussi savoir que le Hezbollah profite de la situation dans le pays et veut ouvrir un front contre Israel.

Liberman a parlé aussi du parti arabe : Liste arabe commune : « Quand ils ont refusé de signer un accord avec la gauche Meretz lors de ces dernières élections , cela a été décidé car selon eux , Meretz est en partie sioniste, cela est important de le savoir.», at-il dit.

Il a ajouté que « lorsque Ayman Odeh refuse de se rendre aux funérailles de l’ancien président Shimon Peres car selon lui il est un meurtrier, et le lendemain , il se rend à la commémoration de Arfat , cela en dit long. »

Il dit que la seule solution au conflit israélo-palestinien est un accord régional global avec les pays arabes. « Les relations diplomatiques et économiques sont très actives, et pas sous la table. » .

La raison pour laquelle il y a encore un tel arrangement, selon lui, est que depuis la guerre des Six jours, même si on n’a pas gagné une bataille. Nous avons fait des promesses d’effacer la bande de Gaza en cas d’exportation du terrorisme après le désengagement, et ce ne fut pas le cas. Il y a eu beaucoup de promesses, y compris la mienne, qui n’ont pas fait la couverture «

Le manque de victoire conduit à l’insécurité de l’autre côté. Nous devons donc préciser que toute confrontation prochaine sera une victoire « , a déclaré Lieberman.

LE CHANGE DU JOUR