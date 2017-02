Liberman au secrétaire américain de la Défense, James Mattis: « Nos trois problèmes principaux sont : l’Iran, l’Iran et l’Iran »

Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a rencontré ce matin à Munich le secrétaire américain de la Défense, James Mattis. Ceci est la première rencontre entre les deux hommes depuis l’avènement de la position générale de Mattis.

Le secrétaire Mattis et le ministre israélien de la défense, Liberman ont dit qu’ils envisagent d’engager un dialogue ouvert et franc et veulent coopérer afin de renforcer la sécurité d’Israël et de préserver les intérêts américains dans la région.

Au cours de la réunion, les deux hommes ont parlé d’une série de questions dirigées vers l’Iran. Liberman a déclaré que les trois principaux problèmes que nous devons faire face sont: l’Iran, l’Iran, l’Iran et la nécessité de construire une coalition authentique et efficace pour lutter contre le terrorisme qui se répand partout dans le monde, avec le développement des missiles et l’engagement dans une course aux armements nucléaires.