Liberman refuse de faire entrer les victimes syriennes en Israel suite à l’attaque chimique en Syrie

Le ministre de la Défense Avigdor Liberman (Yisrael Beiteinu)refuse de faire entrer en territoire israélien, les victimes de l’attaque chimique du régime Assad de la banlieue Idlib de Damas. Liberman a fait valoir qu’une telle mesure nécessiterait un contact direct avec l’armée turque, qu’il préfère ne pas engager.

« L’accès à la province d’Idlib passe strictement par la Turquie et par la coordination avec les forces turques et leurs subordonnés en Syrie, et nos équipes de sécurité ne le peuvent pas » selon une source du bureau de Liberman, selon le média Walla.

Le ministre des Transports et de l’information Israel Katz (Likoud) a contacté le Premier ministre Benjamin Netanyahu la semaine dernière, immédiatement après l’attaque chimique, et a fait appel à lui pour augmenter le soutien humanitaire et médical pour les victimes, parmi lesquels de nombreux enfants.

Katz entend poursuivre son initiative, malgré les objections de Liberman, déclarant ce vendredi que « les juifs et les Israéliens ne peuvent pas rester les bras croisés quand les êtres humains et leurs enfants sont attaqués par un gaz mortel. »

Le ministre Aryeh Deri (Shas) prévoit d’aborder les groupes d’aide internationale pour localiser quelque 100 enfants syriens et les faire entrer dans les internats et les familles d’accueil arabes en Israël. Ces enfants pourraient éventuellement demander la résidence permanente en Israël.

Le ministre des Finances Moshe Kahlon (Kulanu) soutient le plan Deri, et dit qu’il ne manque pas de ressources pour mener à bien cette initiative.

