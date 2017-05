Liberman, Ministre de la Défense: « Les liens de sécurité entre Israël et les États-Unis sont aussi forts que jamais »

Après avoir affirmé que l’intelligence israélienne réfléchirait à deux fois au partage d’informations avec Trump, Liberman affirme que les relations entre les deux pays sont «profondes, significatives, et sans précédent» .

Dans le sillage des scandales au sein du renseignement, la vie d’un espion israélien était en danger suite à la fuite d’informations classifiées par le président américain Donald Trump auprès de hauts responsables russes la semaine dernière.

Liberman a déclaré sur Twitter: «La relation de sécurité entre Israël et son grand allié aux États-Unis est profonde, significative et sans précédent dans leur portée et leur contribution à notre force . C’est ainsi que ça s’est passé et c’est ainsi que ça se poursuivra », at-il dit.

Yuval Rabin, fils de l’ancien Premier ministre assassiné, Yitzhak Rabin, a réitéré sarcastiquement sa réponse: « Vraiment convaincant … Pourquoi pourrions-nous crier ça aujourd’hui comme tous les jours? »

L’ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, a déclaré à ABC TV mardi que la manipulation «négligente» des informations sensibles par Trump et son équipe «entraînerait inévitablement que les éléments du service de renseignement israélien démontrent plus de prudence ».

Le New York Times a rapporté mardi qu’Israël était le pays qui a fourni aux États-Unis les informations classifiées à Trump qui les a par la suite partagée avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et l’ambassadeur de Russie aux États-Unis Sergey Kislyak mercredi dernier.

ABC a déclaré que la fuite avait mis en danger la vie d’un espion israélien.

PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 1 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr