LIBERMAN: « Israël n’est pas lié par le cessez-le-feu négocié entre les États-Unis et la Russie en Syrie « 

Israël n’est pas lié par le cessez-le-feu négocié entre les États-Unis et la Russie en Syrie et agira le cas échéant pour protéger ses intérêts de sécurité, a déclaré dimanche le ministre de la Défense, Avigdor Liberman.

Liberman, lors d’une visite d’Ashkelon, a déclaré que Jérusalem étudie les compréhensions intervenues entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine au sujet du cessez-le-feu.

» Israël se réserve la pleine liberté d’action face à toute tentative contre le pays », a déclaré Liberman. ‘Nous conservons la responsabilité exclusive de la sécurité des citoyens israéliens, et donc notre liberté d’action est absolue. Nous ferons tout ce qui est nécessaire. »

Sur une autre question, Liberman – abordant des rapports dans un journal libanais concernant un éventuel accord impliquant la libération des corps de deux soldats israéliens tués par le Hamas et deux civils israéliens détenus par le groupe À Gaza – a déclaré qu’il y avait des efforts continus en cours pour obtenir leur libération.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est adressé à la question syrienne au début de la réunion hebdomadaire du Cabinet, affirmant qu’Israël accueillera un véritable cessez-le-feu en Syrie, mais qu’il ne doit pas ‘permettre l’établissement d’une présence militaire par l’Iran dans le sud de la Syrie en particulier’.

Netanyahu a longtemps dit aux Russes que « l’après-Syrie » après la guerre civile, Israël n’appuiera ni une présence iranienne ni la présence du Hezbollah sur les hauteurs du Golan . Le premier ministre a déclaré qu’il a discuté de la question la semaine dernière avec Poutine et le secrétaire d’État américain Rex Tillerson. ‘Les deux me disent qu’ils comprennent la position d’Israël et prendront en compte nos demandes’, a-t-il déclaré.

Netanyahou a déclaré que Israël surveillerait attentivement les conflits en Syrie, ‘tout en défendant fortement nos lignes rouges’.

Il a défini ces lignes rouges comme empêchant le transfert d’armes de l’Iran vers le Hezbollah, via la Syrie; Empêchant le Hezbollah ou les forces iraniennes d’établir une présence terrestre le long de la frontière avec Israël et empêchant la création d’une présence militaire iranienne permanente en Syrie.

Pendant ce temps, un moniteur et deux responsables rebelles ont déclaré que le cessez-le-feu négocié entre les États-Unis et le Royaume-Uni dans le sud-ouest de la Syrie tenait, lors de la dernière tentative internationale de rétablissement de la paix pendant la guerre de six ans.

Les États-Unis, la Russie et la Jordanie ont conclu un accord de cessez-le-feu cette semaine dans le but de préparer une trêve plus large et plus robuste.

L’annonce est venue après une rencontre entre Trump et Poutine lors de la réunion du G20.

L’Observatoire syrien pour les droits de l’homme, un groupe de surveillance de la guerre basé en Grande-Bretagne, a déclaré que ‘le calme prévalait’ sans frappes aériennes ou des affrontements dans le sud-ouest depuis que la trêve a commencé à midi dimanche.

‘La situation est relativement calme’, ​​a déclaré Suhaib al-Ruhail, porte-parole du groupe rebelle Alwiya al-Furqan dans la région de Quneitra.

Dans la ville de Deraa, un autre responsable rebelle a déclaré qu’il n’y avait pas eu de combats importants. De même pour le front principal de Manshiya près de la frontière avec la Jordanie, qui, selon lui, a été le site où il y a eu les plus gros bombardements de l’armée au cours des dernières semaines.

Un fonctionnaire syrien a indiqué que Damas a approuvé l’accord de cessez-le-feu, décrivant le silence du gouvernement comme un «signe de satisfaction».

‘Nous avons négocié un cessez-le-feu dans certaines parties de la Syrie qui sauvera des vies’, a déclaré Trumps, ce dimanche sur Twitter. ‘Maintenant, il est temps d’aller de l’avant en travaillant de manière constructive avec la Russie!’ L’accord marque le premier effort de paix dans la guerre syrienne par le gouvernement américain sous Trump, semblant lui donner un accomplissement diplomatique lors de sa première rencontre avec Poutine.

