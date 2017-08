Liberman : « Israël ne libérera plus de terroristes dans un échange de prisonniers »

Le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a déclaré dimanche qu’Israël ne libérerait plus de prisonniers de sécurité palestiniens en échange de citoyens israéliens et les corps des soldats des FDI détenus par le groupe terroriste du Hamas, en promettant de ne pas répéter la «faute» d’un échange de prisonniers lors de l’accord Shalit.

Parlant après la démission de Lior Lotan, le représentant du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui surveille les efforts visant à récupérer les restes de deux soldats des FDI et trois Israéliens vivants dans la bande de Gaza, Liberman a déclaré que leur retour demeure une priorité absolue.

‘Je considère que c’est la plus grande importance morale et éthique, d’abord et avant tout pour les familles et les FDI et l’Etat d’Israël’, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Lotan, nommé en 2014, a remplacé David Meidan, qui a occupé le poste de coordonnateur pendant trois ans.

Meidan a joué un rôle clé dans l’élaboration de l’accord d’échange de prisonniers de Shalit qui a finalement mené à la libération du soldat des FDI , Gilad Shalit de la captivité du Hamas en 2011 en échange de quelque 1 000 prisonniers de sécurité palestiniens.

Liberman a déclaré que si Israël continue de travailler pour le retour des Israéliens et des corps des soldats des FDI, il ne refera pas la même chose que dans le passé :

‘Nous ne devons pas répéter l’erreur de l’accord de Shalit.

Dans l’affaire, 1 027 terroristes ont été libérés, parmi eux des meurtriers et leurs agents », a-t-il déclaré en soulignant Mahmoud Kawasme et Yahya Sinwar, nouveau dirigeant du Hamas.

Kawasme a aidé à financer l’enlèvement en juin 2014 de trois adolescents israéliens qui ont été tués peu de temps après leur enlèvement. Sinware, considéré comme l’un des chefs les plus impitoyables du Hamas, a été élu chef de file du groupe terroriste dans la bande de Gaza au début de cette année.

Liberman a également souligné le taux élevé de récidive parmi les terroristes libérés dans l’affaire Shalit comme motif d’opposition à un futur échange de prisonniers.

‘Deux cent deux de ceux libérés dans l’accord de Shalit ont été arrêtés par l’établissement de défense pour leur participation à la terreur, dont 111 sont encore dans les prisons israéliennes’, a-t-il déclaré. ‘Sept Israéliens ont été assassinés pour leur participation directe ou indirecte de ceux qui ont été libérés’.

Le ministre de la Défense a déclaré qu’ à la lumière de l’accord de Shalit, des «limites claires» doivent être établies pour les négociations sur les swaps de prisonniers avant qu’un remplaçant pour Lotan soit nommé afin de rendre clair [les ennemis d’Israël] que nous n’avons aucun intention de compromis sur la sécurité du peuple d’Israël ‘.

Les corps des soldats israéliens Hadar Goldin et Oron Shaul ont été détenus par le Hamas depuis leur mort dans la bande de Gaza pendant l’opération Tsouk Etan de 2014.

Le groupe terroriste est également censé détenir trois citoyens israéliens – Avraham Abera Mengistu, Hisham al-Sayed et Juma Ibrahim Abu Ghanima – qui sont tous censés être entrés dans la Bande de Gaza de leur propre gré.

Dans le cadre des efforts visant à renvoyer les corps de Shaul et Goldin, Israël aurait eu des entretiens indirects avec le Hamas au sujet d’un éventuel accord de prisonniers. Alors qu’Israël a minimisé les rapports sur les progrès réalisés dans les négociations menées par les Égyptiens pour un échange de prisonniers, une source palestinienne sans nom a déclaré au journal London Al-Hiyat en langue arabe, en juillet, que les négociations «ont parcouru un long chemin».

Lors d’un mémorial en juillet marquant trois ans depuis le conflit de Gaza en 2014, Netanyahu a laissé entendre récemment des efforts accrus d’Israël pour renvoyer les citoyens israéliens et les corps des soldats des FDI détenus par le Hamas.

«Notre engagement à rentrer à la maison, Hadar Goldin et Oron Shaul, est toujours ferme. Nous n’avons pas quitté cette mission sacrée, en particulier ces derniers jours.

Il en va de même pour Avraham Abera Mengistu et Hisham al-Sayed, citoyens israéliens qui se tiennent dans la bande de Gaza par un ennemi brutal ‘, a-t-il dit, en omettant de mentionner Abu Ghanima, le troisième civil israélien détenu par le Hamas.

Le président Reuven Rivlin a également souligné lors de l’événement au cimetière militaire de Mount Herzl à Jérusalem qu’Israël ne cesserait pas de travailler avec le ministre de la Defense.

Liberman qui a annoncé ce matin d’adopter le rapport Shamgar sur les prisonniers de guerre a aussi fait réagir le député du Likoud, Miki Zoar : ‘Nous ne changeons pas les règles alors que les soldats sont détenus par le Hamas’ suite à la demande du ministre de la Défense Avigdor Lieberman et la démission de Lior Lotan.

‘ La demande du ministre de la Défense de ne pas nommer un coordinateur est illégitime, il joue avec le sentiment des familles des disparues. Je demande au premier ministre et au ministre de la Défense de respecter l’engagement et de nommer un coordonnateur permanent immédiatement ‘, a déclaré MK Zohar.

La mère de Oron Shaul dont le corps est à Gaza a aussi réagit en disant que lors de prochaines guerres, le retour des soldats ne sera pas prévu suite à la politique de Avigdor Liberman.