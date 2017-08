Liberman apres le double attentat à Barcelone | « Il faut combattre le terrorisme mais aussi ceux qui incitent et financent  » !

Ce matin, le ministre Avigdor Liberman a parlé du double attentat en Catalogne et a déclaré: « Les attentats terroristes à Barcelone et Cambrils sont une expérience traumatisante et il ne faut plus avoir des préjugés, car les extrémistes islamiques veulent détruire le monde libre et troublent nos vies afin de vaincre l’Occident, y compris Israël. Ensemble, en intégrant davantage les forces de sécurité et en renforçant la coopération de sécurité et du renseignement, nous pourrons faire face à ces menaces ».

Liberman a ajouté: « Nous devons tous combattre fermement et résolument non seulement le terrorisme, mais aussi ceux qui incitent, et financent et ceux qui leur donnent l’inspiration. Mes condoléances aux familles des victimes et je souhaite une rétablissement rapide aux blessés. Nos cœurs sont avec l’Espagne et ses citoyens dans ces moments difficiles… » ABONNEZ VOUS A NOTRE NEWSLETTER GRATUITE !