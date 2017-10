Liberman à Washington « La Syrie ne doit pas tester notre patience et nos lignes rouges »

Le ministre de la Défense Avigdor Liberman a rencontré le secrétaire à la Défense, James Mattis à Washington, et les deux sujets régionales et les stratégies militaires ont été discutées afin de renforcer la coopération de sécurité et de renseignements entre les Etats-Unis et Israël.

Après la réunion, le ministre de la Défense Liberman à Washington a déclaré :

« L’Iran est le plus grand exportateur de terrorisme dans le monde, et les gardiens de la révolution sont l’une des organisations terroristes les plus dangereuse. Tout préjudice causé à la souveraineté de l’Etat d’ Israel rencontrera une réponse déterminée, comme l’armée israélienne a agi, il y a peu de temps; Nous considérons le régime Assad comme responsable de tout ce qui se passe sur son territoire et je suggère qu’il ne teste pas notre patience et nos lignes rouges ‘