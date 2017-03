Libération du terroriste qui a tué des soldats à Ramallah : La femme d’un des soldats débute la gréve de la faim

Les familles de Vadim Norgitz et Yossef Avrahmi ZL lynchés et tués à Ramallah ont été surpris de découvrir que l’un des personnes reconnues coupables d’assassinat a été libéré de prison car ils ne savaient rien de cette prochaine libération .

Pour rappel, ce lynchage cruel s’est déroulé à Ramallah en Octobre 2000, au début de la deuxième Intifada, et a tué le sergent-major Vadim Norgitz et le caporal Yossef Avrahmi de mémoires bénies.

Après un nouveau procès, la condamnation du terroriste a été écourtée et hier (mercredi) l’un de ces terroristes a été libéré et envoyé à Gaza. Ce matin (jeudi) le fils de Yossef Avrahmi a exprimé sa déception concernant le fait qu’ils n’ont pas été prévenu : « Nous aurions dû le savoir et non pas par les médias. »

Le terroriste Maghar a été libéré hier après qu’un tribunal militaire l’a condamné à 11,5 ans de prison où il est resté plus de 15 ans. Il n’a pas été accusé d’avoir assassiner les soldats en raison de « manque de preuve » et il a été reconnu coupable seulement d’avoir agressé un soldat.

« Aucun d’entre nous ne savait qu’il y avait eu un nouveau procès en cours, afin de nous donner aucune chance de s’opposer et manifester, personne n’a été au courant, » a dit le fils de Yossef Avrahmi ZAL.

« Je suis déçu du système qui n’a pas même pas pris la peine d’appeler ma mère, nous avons tout appris en ligne »

Pourtant, Abraham a clairement indiqué qu’il se sentait en colère: « Il ne ramènera pas mon père et Vadim, mais ce systeme de justice ne respecte même pas le respect des morts ».

« Je veux passer à autre chose comme ma mère me l’a appris », a dit Abraham. « Mais il ne faut pas oublier le passé en aucune façon et je suis toujours optimiste pour que notre système de sécurité ne clôturera par ce dossier -. Je ne sais pas quand ni où, mais je veux croire qu’il le fera.»

Même Michael, le frère de Vadim Norzhich ZAL tué à Ramallah s’est exprimé avec la journaliste Ilana Dayan sur la radio Glatz et a déclaré que « la libération de ce tueur est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, ma mère va commencer une grève de la faim ».

Le prisonnier a été libéré et envoyé dans la bande de Gaza. Bien qu’ en 2004, il avait été reconnu coupable d’assassinat et d’autres infractions , aujourd’hui, il a été reconnu coupable « seulement » d’agression contre un soldat.

« Il y a eu des problèmes avec la certitude nécessaire en droit pénal, » a dit le porte-parole de Tsahal.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes