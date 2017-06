Le Liban offre une publicité internationale à Wonder Woman

Les autorités libanaises ont interdit le nouveau film « Wonder Woman » ce mercredi, avant qu’il ne soit prévu pour la première fois dans la capitale et après une campagne contre son actrice principale, Gal Gadot, qui a servi dans l’armée israélienne, a déclaré un agent de sécurité et des militants. Sur sa page d’accueil mercredi, le journal principal d’al-Akhbar avait une chronique intitulée : « La soldate israélienne . Elle n’a pas sa place au Liban ». La colonne comportait une photo de Gadot portant son bouclier de Wonder Woman.

Voilà comment boycotter quelqu’un: mettez une photo sur la première page!

L’article note également:

Mais beaucoup au Liban se moquaient de la censure ou de la perte de temps, soulignant que le film pouvait être consulté en ligne.

« Libérant la Palestine un film à la fois. #LiveLoveCensorship », a écrit le groupe Stop Cultural Terrorism in Lebanon, qui favorise la liberté d’expression.

– «De la mode libanaise typique» –

Le blogueur Elie Fares a accusé le gouvernement d’incohérence, soulignant que plusieurs films de Gadot ont été diffusés au Liban ces dernières années.

« Dans la mode libanaise typique et parce que nous avons restons sur nos priorités, le gouvernement libanais a décidé de se lever de son sommeil et de résister, même si le film a été annoncé depuis plus de trois ans maintenant », a t-il écrit sur son blog.

« Le fait est que si vous avez un problème avec le contenu d’un film, l’acteur ou l’actrice le dirige ou tout ce qui s’y rapporte… Il suffit de ne pas regarder, » a t-il ajouté.

« Appelez pour un boycott, mais êtes-vous sûr d’avoir le droit de vous assurer que personne d’autre ne le regarde aussi. »

Bien que le Liban bénéficie d’une plus grande marge de liberté d’expression que d’autres pays de la région, avec une scène artistique prospère, la censure préalable reste en place, en particulier avec le contenu relatif à Israël, la religion et l’homosexualité.

Mais le bureau de censure du ministère de l’Intérieur interdit occasionnellement le contenu considéré comme incitant à la dissidence confessionnelle, à l’attaque de la morale, à l’autorité de l’État, ou à la propagande israélienne.

Jusqu’à présent, le Liban semble être le seul pays arabe à ordonner l’interdiction de Wonder Woman, qui devrait être diffusé dans toute la région, y compris en Egypte, en Algérie et en Tunisie plus tard ce mois-ci.