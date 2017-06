L’huile d’olive contribue à la prévention de la maladie d’Alzheimer

Les chercheurs de l’Université Temple de Philadelphie ont découvert que l’huile d’olive aide à améliorer la capacité d’apprentissage et protège contre la perte de mémoire associée à la maladie d’Alzheimer.

Domenico Pratico, professeur à l’école de médecine de Temple, a déclaré que la nouvelle recherche a contribué à un certain nombre d’études montrant les avantages de l’huile d’olive, qui est considéré comme ayant de multiples avantages pour la santé.

L’étude sera particulièrement bienvenue en Israël et dans les territoires palestiniens, où l’huile d’olive est un aliment de base, largement utilisée dans la cuisine et les vinaigrettes, et s’est répandue libéralement sur des assiettes de houmous ou le fromage « cottage » .

Au cours de leurs recherches, les scientifiques de l’école de médecine de Lewis Katz de l’université ont découvert le rôle de l’huile d’olive en aidant à prévenir la formation de plaques amyloïdes-bêta et d’enchevêtrements neurofibrillaires dans le cerveau, deux des signes les plus marquants de la maladie d’Alzheimer.

‘La pensée est que l’huile d’olive extra vierge est meilleure que les fruits et les légumes seuls, et comme une graisse végétale mono-saturée, elle est plus saine que les graisses animales saturées’, a-t-il déclaré.

Pratico a expliqué que l’étude – qui a été menée à l’aide de deux groupes de souris de six mois, dont l’une a reçu de l’huile d’olive – a souligné le rôle de l’huile entraînant le processus d’autophagie, ce qui contribue à prévenir le dysfonctionnement des cellules nerveuses.

‘Grâce à l’activation de l’autophagie, la mémoire et l’intégrité synaptique ont été préservées et les effets pathologiques chez les animaux autrement destinés à développer la maladie d’Alzheimer ont été considérablement réduits’.

‘C’est une découverte très importante, car nous soupçonnons qu’une réduction de l’autophagie marque le début de la maladie d’Alzheimer’, a-t-il ajouté.

Pratico a également déclaré que l’équipe de recherche espère étudier les effets de l’huile d’olive à des souris d’un an dans son prochain projet, un âge auquel un certain nombre de symptômes d’Alzheimer ont commencé à se développer.

‘Habituellement, lorsqu’un patient voit un médecin avec les symptômes présumés de la démence, la maladie est déjà présente, at-il dit. ‘Nous voulons savoir si l’huile d’olive ajouté à un moment ultérieur dans le régime peut arrêter ou inverser la maladie’.

Selon l’Association de la maladie d’Alzheimer, des 5,5 millions d’Américains vivant avec la démence d’Alzheimer estimé à 5,5% en 2017, et 5,3 millions à l’âge 65 ans et plus et les 200 000 restants ont une maladie d’Alzheimer à un âge plus jeune.



