L’hôpital Ichilov exerce la thérapie de substitution sexuelle, soutenu par le ministere de la Défense.

Sur une rue résidentielle verdoyante du centre de Tel Aviv, l’entrée arrière d’un immeuble d’appartements abrite deux petites pièces appelées «la salle rouge» et «la pièce verte». Chacune est aménagée de façon modeste avec un futon, une douche privée et des œuvres d’art érotiques. Des bougies et un lecteur de CD sont disponibles pour régler l’ambiance.

Ils pourraient être le paramètre pour un certain nombre d’affectations, d’autres plus provocateurs que d’autres. Mais les salles font partie d’une clinique dédiée à une forme controversée de thérapie sexuelle.

La clinique Dr. Ronit Aloni pratique la thérapie de substitution sexuelle qui consiste à associer des patients avec des partenaires sexuels formés. La théorie est simple: il faut deux au tango.

« La thérapie sexuelle est par définition la thérapie des couples, et les personnes qui n’ont pas de partenaire ne peuvent pas exercer cette thérapie », a déclaré Ronit Aloni, 64 ans, lors d’une entrevue dans sa clinique. «La subrogation nous permet de faire l’éthique et de fournir une thérapie aux personnes qui en ont besoin».

Aloni, une thérapeute sexuelle avec un doctorat à distance en réadaptation sexuelle, a créé un créneau pour la thérapie de substitution sexuelle dans cette société relativement conservatrice. Alors qu’elle a ses critiques, elle a gagné de nombreux thérapeutes sexuels, ainsi que le ministère israélien de la Défense et les tribunaux civils.

Sur les quelques 200 patients, la clinique voit tous les ans en provenance d’Israël, environ un troisième travail avec un partenaire de sexe avec lequel ils exercent une activité sexuelle directe. Leurs problèmes comprennent les handicaps physiques, comme la paralysie ou le traumatisme cérébral, et les troubles mentaux comme l’autisme ou la schizophrénie. Environ la moitié ont des troubles sexuels, tels que des spasmes vaginaux ou une dysfonction érectile. Presque tous les patients sont nerveux au sujet de l’intimité.

« Ce n’est pas vraiment le sexe », a déclaré Aloni sur la thérapie de substitution sexuelle. «Je dis parfois à mon personnel que nous sommes vraiment une clinique contre l’anxiété.

« Aloni emploie quelque 30 thérapeutes sexuels, physiothérapeutes, travailleurs sociaux et médecins, ainsi qu’une douzaine de substituts. Une fois par semaine, les patients rencontrent un substitut, une «personne régulière» formée à la clinique et séparément avec un thérapeute sexuel qui supervise le traitement. Le traitement dure généralement trois à quatre mois, bien qu’il puisse s’étendre pendant des années.

Les patients et les substituts doivent être testés pour les maladies sexuellement transmissibles et utiliser des contraceptifs.

Compte tenu des exigences et du coût que la clinique attache à la subrogate sexuelle – jusqu’à 2 000 $ par mois, soit plus de la moitié du salaire moyen israélien – peu s’inscrivent à la recherche de rapports sexuels occasionnels, selon les employés actuels et anciens.

Idan Milchan, le co-directeur de la clinique de thérapie sexuelle à l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv qui travaillait pour Aloni et se réfère à ses patients, a déclaré lors d’une interview téléphonique.

« Les thérapeutes sont assez professionnels pour comprendre si un homme ou une femme a un problème sexuel ou non, et il est tellement coûteux que les gens puissent trouver des rapports sexuels moins chers ». En règle générale, le patient et le chef de file commencent leur relation avec un rendez vous dans un café ou autre lieu public. Quand ils sont prêts à dépasser les légers touchers, ils se rencontrent pour une session de 90 minutes dans les salles rouge ou verte. La pénétration est la dernière étape dans le traitement et ne se produit généralement que lors des deux dernières rencontres. Les patients sont alors encouragés à poursuivre leurs propres relations amoureuses et à continuer de rencontrer leur thérapeute.

« Talia », avec un pseudonyme pour protéger sa vie privée, a été un substitutrice sexuel à la clinique d’Aloni pendant quelques années et a travaillé avec tous les types de patients, des soldats quadriplégiques à des hommes d’affaires de Tel Aviv. Elle voit actuellement trois patients par semaine et travaille aussi dans l’art et l’éducation. Elle a dit qu’elle a rejoint la clinique parce qu’elle a vu une occasion de guérir les gens.

« Peut-être que cela ressemble à un cliché, mais j’ai la capacité d’aimer et de ne pas avoir peur d’être compatissante », a-t-elle déclaré lors d’une interview dans la salle verte, où elle s’occupait de ses ongles. «Je caresse les patients dans un endroit très, très sûr. Je n’aime pas la souffrance dans l’humanité. »

Bien que la plupart des patients de la clinique ne soient pas religieux, les jeunes hommes orthodoxes et haredi qui sont attirés par le même sexe arrivent parfois à la clinique pour apprendre à faire l’amour avec les femmes. Dans la plupart des cas, ils sont envoyés par des rabbins. Ils sont traités par des thérapeutes orthodoxes et des substituts sexuels « kosher » qui souhaitent utiliser le mikvéh ou un bain rituel avant de s’engager dans le sexe avec leurs clients.

Aloni a déclaré qu’elle a précisé aux hommes et à leurs rabbins qu’elle ne peut pas modifier leur préférence sexuelle, mais seulement les aider à la gérer. Elle a rejeté toute comparaison avec le traitement de conversion. Cette pratique, qui prétend changer son orientation sexuelle, de l’homosexuel ou du bisexuel à l’hétérosexuel, s’oppose à l’établissement psychiatrique et psychologique des États-Unis et interdite dans de nombreux États. Il n’y a pas de loi en Israël contre la thérapie de conversion, mais le ministère de la Santé le conseille.

« Il ne s’agit pas de conversion. Nous ne faisons pas cela », a déclaré Aloni. « Si vous êtes homosexuel, vous êtes homosexuel. Mais nous savons que la sexualité n’est sur un spectre. Certaines personnes peuvent fonctionner dans les deux sens. Nous passons par le processus avec eux et parlons de ce qu’ils gagneront et de ce qu’ils perdront.

« Ce n’est pas à moi de juger » a dit Aloni qui a apporté la thérapie de substitution sexuelle en Israël à la fin des années 1980 après avoir étudié le traitement aux États-Unis, où elle a d’abord été développée par le gynécologue William Masters et le psychologue Virginia Johnson dans les années 1950. Elle a commencé par traiter les soldats kibboutznik gravement blessés et, en 1999, a ouvert sa clinique de Tel-Aviv au grand public.

À ce stade, a déclaré Aloni, la thérapie de substitution sexuelle est plus répandue en Israël que dans tout autre pays qu’elle connaît, même si c’est le seul centre majeur de traitement. Le ministère de la Défense envoie ses soldats gravement blessés et paie leur traitement. Et grâce en partie à son témoignage d’expert, les tribunaux israéliens ont accordé des litiges aux poursuites en dommages corporels pour payer le traitement substitué.

Les thérapeutes du sexe des hôpitaux et d’autres cliniques d’Israël mentionnent que le traitement a montré des résultats lorsque rien d’autre ne semble fonctionner.

« Comme toutes les professions, ce n’est pas efficace à 100 pour cent », a déclaré Milchan, une ancienne présidente de la Society of Israel of Sexual Therapy Training. « Mais si cela ne fonctionnait pas, il aurait déjà disparu. Ils sont toujours là. Cela fonctionne ».

Aloni travaille également à l’extérieur de la clinique pour promouvoir la thérapie de substitution sexuelle. Elle est régulièrement présente sur la télévision israélienne et enseigne un cours sur la réadaptation sexuelle à l’école de médecine de l’Université de Tel Aviv. Elle a également fait des conférences à des conférences à l’étranger et a contribué à plusieurs livres de langue anglaise sur la thérapie sexuelle. Au moins une douzaine de patients étrangers visitent la clinique la plupart des années.

Pourtant, Aloni a beaucoup de critiques. On soutient généralement que la thérapie de substitution sexuelle n’est pas différente de la prostitution. (Il est légal de payer et de payer pour le sexe en Israël, même si le proxénétisme, les maisons closes et le trafic sexuel sont interdits). De nombreux juifs orthodoxes condamnent ce traitement.

David Ribner, un thérapeute sexuel orthodoxe basé à Jérusalem, a félicité Aloni de «très compétente» et «professionnelle». Mais il a déclaré qu’il s’oppose à la thérapie de substitution sexuelle pour des raisons professionnelles et éthiques.

«Je ne renvoie pas les patients à la thérapie de substitution sexuelle. J’ai été dans cette entreprise depuis plus de 40 ans et je n’ai jamais rencontré une situation où la subrogée serait la seule issue », a-t-il déclaré lors d’une interview téléphonique.

« Et en tant que juif orthodoxe, je crois que le sexe n’a lieu que dans le contexte du mariage, et ce n’est pas le mariage ». Ribner a déclaré qu’il souhaiterait que la subrogée sexuelle soit réglementée avec l’ensemble du champ de thérapie sexuelle en Israël. Son principal problème professionnel avec le traitement est la manière désordonnée dont il se termine.

« La relation entre le substitut et le patient est complexe », a-t-il déclaré. « Je pense que la fin peut être très problématique, en particulier chez les patients pour qui cette première expérience sexuelle est significative. »

Pour sa part, Aloni a dit qu’elle s’inquiète de la réglementation, qui entraverait un traitement efficace. Elle et Talia se sont mis d’accord pour dire que la relation entre les patients et les suppléants pourrait être émotionnellement lourde et douloureuse pour finir, mais a déclaré que la clinique a prit en compte ce problème.

Alors que Aloni ne faciliterait pas les entretiens avec des patients actuels ou antérieurs de la maternité de substitution, beaucoup ont contribué à des témoignages sur le site Web de la clinique. Ils ont crédité l’expérience en leur enseignant comment se rapprocher des autres et, dans certains cas, les préparer pour la romance et le mariage. Mais certains ont également exprimé leur choc.

« Mon traitement est terminé et je ne sais pas ce qui se passera dans le futur. En ce moment, mon cœur est brisé et je suis malheureuse », a écrit une patiente. « Tout ce qui reste est pour moi de m’accrocher à la conviction que je continuerai à apprécier l’influence positive et constructive de mon représentant sur mon futur comportement interpersonnel et la sexualité ».

