L’homme le plus riche en Israël est un franco-luso-israélien : Patrick Drahi avec 49 milliards de shekels selon Globes.

Comme chaque Roch Hachana, le site Globes annonce qui est l’homme le plus riche en Israël. Cette année Patrick Drahi est l’heureux élu, avec une fortune de 49 milliards de shekels.

Comme les deux dernières années, cette année aussi, tous les membres de la liste sont milliardaires et leur fortune personnelle est estimée à plus d’un milliard de shekels.

Le top dix est toujours dominé par les hommes vétérans de l’industrie et de la finance, mais chaque année, vous pouvez voir comment les start-up technologiques et les jeunes deviennent riches, un peu comme les fondateurs de Check Point, et certains sont relativement nouveaux comme Teddy Sagi, ou le fondateur de – WeWork’s, Adam Neumann.

Après avoir été évincé de la première place l’an dernier par Eyal Ofer, Patrick Drahi de son empire médiatique Altis a gagné le titre de l’homme le plus riche en Israël, cette année.

Les autres hommes qui ont augmenté de manière significative leurs fortunes sont Samuel HARLAP après la vente de Mobileye qui a sauté dans la 19ème place sur la liste avec une fortune de 7,1 milliards.

Voici le top ten :

Patrick Drahi – 49 milliards

Eyal Ofer – 33,6 milliards

La famille Wertheimer – 20 milliards

Sari Arison – 20 milliards

Arnon Milchan – 19,5 milliards

Famille Azrieli – 18 milliards

Yitzhak Tshuva – 14,1 milliards

Teddy Sagi – 13 milliards

Shaul Shani – 12,1 milliards

Gil Shwed – 10,7 milliards

