L’homme israélien sérieusement blessé dans l’attaque à Yavneh retrouve la conscience

L’homme israélien gravement blessé lors d’une attaque au couteau par un terroriste palestinien dans un supermarché au centre d’Israël a retrouvé la conscience, quelques jours après l’attaque.

Niv Nehemiah, âgé de 42 ans, a retrouvé la conscience et son état s’est amélioré, a annoncé dimanche l’hôpital Kaplan à Rehovot. Il a communiqué avec sa famille et commence à respirer seul, a déclaré Channel 2 d’Israël.

Il reste cependant dans un état critique. Nehemiah a été attaqué mercredi au supermarché Supersal à Yavneh où il travaille comme assistant de direction.

Il réapprovisionnait des étagères lorsqu’un terroriste palestinien, de 19 ans, est entré dans le magasin et a commencé à le poignarder dans le cou, la poitrine et la tête.

Le terroriste est entré illégalement en Israël de la Judée Samarie, et a été neutralisé au sol par des citoyens présents et plus tard transmis à l’Agence de sécurité israélienne pour interrogatoire.

Néhémia a subit plusieurs interventions chirurgicales durant le week-end et reste dans l’unité de soins intensifs.