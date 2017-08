L’homme qui a loué la camionnette dans l’attentat de Barcelone se nomme Driss Oukabir

Une fourgonnette a foncé cet après – midi sur plusieurs personnes à La Rambla de Barcelone dans ce que la police a traité comme une attaque terroriste. Il y a au moins 13 morts et vingt blessés et les forces et de sécurité cherchent les auteurs. L’ un d’eux s’est terrés jusqu’à dans un centre local. Le cœur de la vieille ville est fermée à la circulation et évacuées.

La fourgonnette utilisée dans l’attentat a été loué par Driss Oukabir dans la ville de Santa Perpetua de la Mogada, identifiés par la Garde civile.

Le ministre de l’ Intérieur, Joaquim Forn , a déclaré qu’il était « fort possible » que le nombre de morts augmente parce que il y a des blessés « très graves ». Pour l’ instant, cependant, il n’a fait que confirmer un mort et des questions n’ont pas été admis à la conférence de presse.