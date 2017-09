L’homme qui a brûlé une poupée à l’effigie d’un soldat de Tsahal à Mea Shearim s’est rendu à la police.

L’enquête concernant l’incitation contre Tsahal à Mea Shearim a avancé . Pour rappel, la poupée à l’effigie d’un soldat à Mea She’arim a été brûlé lors de la fête de Lag B’Omer, ou l’ont voit un Haredi et son public dans le quartier de Mea She’arim à Jérusalem, brûlant une effigie sous la forme d’un soldat des FDI .

Cette vidéo a suscité de nombreuses condamnations dans le système politique et une enquête policière a été menée. Un homme ultra-orthodoxe s’est livré à la police et a été amené devant un juge ce matin.

Le suspect est venu à la police après qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui pour une implication présumée dans l’incendie criminel. La police a noté que, depuis l’incident, la police a mené des enquêtes intensives à la fois en public mais aussi en intégrant secrètement cette communauté.

Les scènes de combustion de drapeaux israéliens et de marionnettes des soldats israéliens lors de la manifestation du parti ultra-orthodoxe dans le cadre de la campagne de recrutement ont provoqué une tempête de violence dans les rues.

‘La police israélienne considère avec une grande gravité le phénomène de l’incitation à l’encontre des soldats qui portent des kippot et son attaqués pour servir dans les FDI’, a déclaré la police aujourd’hui.

Un mois avant la manifestation, un soldat ultra orthodoxe marchant dans l’une des rues de Mea Shearim a été victime de jets d’objets et des œufs du haut des balcons et, un autre suspect a été arrêté et transféré à la police.

