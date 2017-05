L’histoire d’un immigrant : De l’Inde lointain à Tsahal

Alors qu’une grande partie de la nation ont préparé des grillades dans les parcs publics afin de profiter du Jour de l’Indépendance, une famille d’immigrants était occupée à donner l’exemple de la véritable signification du patriotisme

Lors d’une cérémonie tenue à Jérusalem, le sergent d’état-major Eliezer Menashe est monté sur le podium pendant que ses proches l’ont regardé, et a reçu une médaille d’excellence par le président Reuven Rivlin avec plus de 100 autres soldats de Tsahal.

Mais contrairement au reste des beaux jeunes hommes et femmes honorés, la plupart d’entre eux sont nés et élevés dans l’État juif, le voyage du jeune Eliezer a commencé à plus de 5000 km. Dans un village éloigné le long de la frontière nord-est de l’Inde avec le Myanmar.

Eliezer et sa famille sont membres du Bnei Menashe, une ancienne communauté qui est descendue de la tribu de Manassé, l’une des dix tribus perdues d’Israël qui a été exilée par l’empire assyrien il y a plus de 27 siècles à la fin de la période du premier temple.

En dépit d’être éloigné du reste du peuple juif depuis longtemps, le Bnei Menashe a nourri le rêve de retour, désirant rentrer à Zion et participer à sa reconstruction.

Et c’est précisément ce que Eliezer et sa famille ont fait depuis le moment où ils ont mis le pied sur le sol d’Israël, alors que lui et la plupart de ses cinq autres frères et sœurs sont allés au-delà de l’appel du devoir.

Le frère aîné d’Eliezer, Yehoshua, a été le premier à atteindre Israël, en l’an 2000. Après avoir étudié dans une yeshiva de Jérusalem, il était déterminé à servir dans une unité de combat des FDI.

A 20 ans, l’armée l’a fait appelé, en lui proposant, un service de trois mois seulement.

Bien qu’il n’ait pas été dans le pays très longtemps, Yehoshua avait appris une chose ou deux sur la façon d’être assertif. Il est donc descendu au centre de recrutement des FDI à Jérusalem et a demandé à être emmené au bureau du commandant, même s’il n’avait pas de rendez-vous.

Ne voulant pas être dérangé par un immigré têtu qui a insisté pour faire du bénévolat , le commandant a refusé de le voir.

Alors Yehoshua a fait l’impensable: il se tenait à l’extérieur de la porte et ne bougeait pas.

Une heure après l’heure s’est écoulée, mais le jeune homme ne bougeait pas.

Mais après avoir passé cinq heures ou six heures, il était clair que Yehoshua n’avait pas l’intention de partir . À la fin, l’officier endurci a capitulé, et Yehoshua allait réaliser son souhait: il passait tous les examens physiques nécessaires et devint soldat de combat au 51e bataillon de la brigade Golani, malgré sept ou huit ans de plus que tous les autres dans l’unité.

En 2005, grâce à Shavei Israël, l’organisation que je préside, les parents de Yehoshua ont pu faire leur aliya et retrouver leur fils, et le reste de ses frères et sœurs l’ont suivi.

Tragiquement, son père est décédé en 2008, mais il a mérité de vivre pour voir ses enfants grandir dans le pays de ses ancêtres et défendre le pays de ses ennemis.

Inspiré par l’exemple de Yehoshua, sa soeur Avishag et son frère Oz ont déclaré à l’armée qu’ils souhaitaient s’immiscer, même s’ils avaient 28 et 29 ans à l’époque. Mais cela ne s’est pas avéré être un obstacle, alors qu’Oz se battait dans l’unité d’élite des forces spéciales de Sayeret Golani, Avishag est devenu le premier soldat de combat des FID féminin de la communauté de Bnei Menashe.

Ainsi, lorsque Eliezer, le membre le plus jeune de la famille, a reçu son éloge le Jour de l’Indépendance, c’était un moment riche en symbole qui a été imprégné de fierté juive. Il sert également à la brigade d’infanterie Golani, où il excelle évidemment et motive indubitablement les autres à suivre ses pas.

Au cours des 15 dernières années, Shavei Israël a aidé plus de 3000 Bnei Menashe, y compris un groupe de 102 immigrants arrivés en février.

Nous avons la permission d’amener 600 personnes supplémentaires d’ici la fin de l’année et avec l’aide de Dieu, nous le ferons. Mais il y a encore 7 000 Bnei Menashe en Inde qui veulent faire leur Alya et beaucoup d’entre eux attendent depuis des années pour le faire.

Comme Yehoshua Menashe m’a dit: «N’est-il pas ironique que la bureaucratie israélienne met autant d’obstacles sur la voie du Bnei Menashe qui souhaite venir ici, et pourtant nous produisons tant de gens qui donnent tout pour leur pays et sont des citoyens loyalement loyaux? « Yehoshua ne pouvait pas être plus correct.

L’histoire de la famille Menashe, comme celle de la communauté de Bnei Menashe dans son ensemble, est celle de la lutte et de la foi, de surmonter d’énormes défis bureaucratiques et des lacunes culturelles, pour réclamer leur juste place parmi les juifs.

C’est un récit de service national et un engagement sioniste inébranlable et un rappel sain, que même dans une époque de cynisme croissant, il existe encore de nombreux jeunes patriotes et pionniers prêts à tout risquer pour que les juifs puissent vivre en toute sécurité.

Je me joigne au reste de la nation pour saluer Eliezer Menashe et sa famille et je prie un jour bientôt, que tout le reste du Bnei Menashe soit autorisé à les rejoindre notre Terre. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela se produise, non seulement pour eux, mais aussi pour nous.

Par Michael Freund

