L’habit ne fait pas le moine : cette Musulmane, bien couverte selon le Coran, a tenté de tuer au Caveau des Patriarches.

Pendant le shabbat, au point de contrôle près du Tombeau des Patriarches, cette femme arabe qui semble respecter le Coran par sa tenue vestimentaire a sorti un couteau et a menacé les soldats. Les combattants ont été en mesure de la neutraliser sans tirer sur elle et elle a été emmenée pour une garde à vue.

La djihadiste palestinienne s’est approchée de la barrière à l’entrée de la caverne de Mah’péla, elle a éveillé les soupçons des gardes frontière et de la police dans la région d’Hébron .

Les soldats et policiers l’ont appelée, puis l’ont arrêtée et ont commencé une inspection de routine, quand ils ont découvert qu’elle tenait un couteau à la main.

Le commandant de la compagnie, le surintendant Kfir Cohen a salué l’action des combattants et policiers à l’événement, en disant : « Une fois de plus, nos combattants ont montré leur professionnalisme et ont sauvé des vies ».

Cet exemple en est un parmi tant d’autres, beaucoup de femmes arabes s’habillent ainsi, mais n’agissent pas comme des femmes modelés, elles peuvent tuer sans aucune retenue, en se servant de la religion pour justifier leurs atrocités. C’est ce qui fait la différence avec la femme juive vertueuse qui se couvre aussi, dont les actions suivent, car dans la religion juive, il est interdit de tuer une autre personne au nom de la religion …

