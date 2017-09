🔴 L’explosion dans un métro de Londres est terroriste : plusieurs blessés

Les forces de sauvetage de Londres ont été appelées à la station de métro Parsons Green, et plusieurs passagers auraient été brûlés suite à une explosion de train.

Le chemin de fer s’est arrête entre les arrêts de Wimbledon et Earl’s Court. Sur Twitter, un témoin a pris en photo un seau blanc, dans un sac Lidl, semblant encore brûler.

Selon les premiers éléments, il ne s’agirait pas d’une explosion de forte puissance ou qui aurait échouée evitant de nombreuses autres victimes, mais l’enquete est en cours.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ

— Rigs (@RRigs) 15 septembre 2017