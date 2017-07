L’ex-épouse de Donald Trump qui n’est pas Juive garde le Shabath et mange casher

L’ex-femme de Donald Trump, Marla Maples n’est pas juive mais garde le Chabbat et mange casher.

Un profil posté jeudi par The Daily Beast a dit que Maples, qui assiste régulièrement à l’église » garde le Chabbat, mange casher, et étudie la Kabbale « .

Trump, le candidat républicain à la présidentielle, a quitté sa première femme qu’il avait épousée en 1993. Le couple a eu un enfant, Tiffany, puis a divorcé en 1999.

Marla Maples et sa fille Tiffany Trump sont membres du » centre de la Kabbale » controversé de longue date.

La fille de Trump, Ivanka, s’est convertie au judaïsme et a épousé le promoteur immobilier Jared Kushner, et fait le Shabbat et mange casher.