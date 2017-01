L’évêque émérite de Pompéi: « Tout le monde sera musulman à cause de notre stupidité »

Une figure importante dans l’église catholique a averti que tout le monde en Italie sera «bientôt musulman» en raison de «la stupidité» du pays.

L’archevêque italien, Mgr Carlo Liberati, a déclaré que le nombre croissant de migrants musulmans en Europe et en augmentant la laïcité va conduire à faire de l’Islam la religion du continent.

L’évêque émérite de Pompéi a déclaré: «En 10 ans, nous serons tous des musulmans à cause de notre stupidité. L’Italie et l’Europe vivent dans un chemin païen et athée, ils font des lois qui vont à l’encontre de Dieu et ils ont des traditions qui sont propres du paganisme.

Toute cette décadence morale et religieuse favorise l’Islam.

Il a ajouté: «Nous avons une faible foi chrétienne. L’Eglise de nos jours, ne fonctionne pas bien et nos séminaires sont vides.

«Les paroisses sont la seule chose encore debout. Nous avons besoin d’une vraie vie chrétienne. Tout cela ouvre la voie à l’Islam. En plus de cela, ils ont des enfants, et nous pas. Nous sommes en pleine décadence.

L’Italie est devenue une destination de choix pour les migrants musulmans avec quelques 330.000 personnes en provenance d’Afrique, du Moyen-Orient et en Asie arrivant par la mer au cours des deux dernières années.

Nombreux sont ceux qui fuient la guerre et traversent la mer Méditerranée à partir de l’Afrique du Nord par l’intermédiaire d’une conduite dangereuse par bateau.

Le nombre de musulmans résidant en Italie a grimpé en flèche à partir de l’année 2000, au cours des années 1970, plus de deux millions à la fin de 2015, selon les statistiques officielles italiennes.

Les chiffres montrent également que le pays a 5,014,437 résidents ressortissants étrangers depuis le 1er Janvier, 2015, soit une augmentation de 92.352 sur l’année précédente.

Et Liberati prétend que le nombre croissant de nouveaux arrivants, y compris les Européens de l’Est et les Roumains qui migrent vers le pays depuis l’élargissement de l’Union européenne, ont empiété sur la qualité de vie pour les Italiens indigènes.

Il a dit: «Nous aidons sans délai ceux qui viennent de l’extérieur et nous oublions de nombreux Italiens pauvres et âgées qui mangent de la poubelle. Nous avons besoin de politiques qui prennent soin des Italiens d’abord: nos jeunes et les chômeurs.

«Je suis un manifestant. Si je n’étais pas un prêtre, je serais là-bas. Quel est le point de tant de migrants qu’au lieu de remercier de la nourriture que nous leur donnons, ils ne font juste que de la jeter, passent des heures avec leurs téléphones cellulaires et même organisent des soulèvements?

L’Arc évêque a même réprimandé le fait que l’Église catholique donne de l’argent aux migrants récents.

Il a dit: «Donner de l’argent aux migrants qui errent autour de la ville est non seulement mauvais mais moralement nuisible, car nous encourageons leur comportement et nous nous habituons à cela »

