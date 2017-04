Avant l’Eurovison, les participants de 28 pays se dorent au soleil de Tel Aviv !

Avant l’Eurovision qui se passera au mois de mai, 28 chanteurs de pays différents se sont rendus en Israel pendant quatre jours et ont planté des arbres dans la Forêt Eurovision, une section de la forêt des présidents du Keren Kayemet L’Israel-Jewish National Fund Presidents.

Ce 5 avril, les participants ont interprété leurs chansons pour les médias locaux et internationaux au Theatre Club de Tel Aviv.

“Israel Calling 2017” est derrière cet événement international pour la seconde fois. L’organisatrice, Tali Eshkoli en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère du Tourisme, le Ministère de Jérusalem et du Patrimoine, le Fonds National Juif, les Entreprises de StandWithUs et les municipalités de Herzliya et Tel Aviv-Yafo.

« Cet événement nous offre tous la possibilité de relier les cultures et les différents styles musicaux à une nature grandiose, telle celle offerte par l’État d’Israël…Cette rencontre unique mène à la coopération mutuelle et à la fraternité entre différentes nations et cultures sous des idées communes, où la nature et la musique en sont une ».

