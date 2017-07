L’Europe approuve le test israélien du cancer de la vessie

Un nouveau test d’urine non invasif a été crée par la société israélienne Nucleix pour verifier la présence ou pas d’un cancer de la vessie. Suite à un essai clinique multicentrique de 400 patients.

Nucleix de Rehovot, a reçu la marque d’approbation CE pour commercialiser EpiCheck de la vessie dans les pays de l’Union européenne. Sur la base de l’épigénétique, le test d’urine EpiCheck de la vessie peu coûteux et non invasif aide les urologues à mieux surveiller leurs patients atteints de cancer de la vessie.

L’approbation réglementaire de l’UE suit l’achèvement d’une étude clinique multi-centre, prospective sur 400 patients dans les principaux centres d’urologie en Europe. Les résultats du test, qui ont comparé les résultats de l’EpiCheck de la vessie à la séquence actuelle de suivi de la cystoscopie, de la cytologie et de la pathologie, ont été présentés la semaine dernière à l’assemblée annuelle de l’Association européenne des Urologues à Londres.

Parce que le cancer de la vessie a un taux élevé de récidive, les patients doivent être surveillés tous les quelques mois après le traitement initial. Nucleix a donc vu un besoin d’un dosage non invasif de « biopsie liquide » utilisant des fluides corporels plutôt que des tissus corporels.

Bladder EpiCheck est le premier produit de Nucleix. Bientot, suivra, Lung EpiCheck , un autre dépistage moléculaire pour détecter le cancer du poumon dans des échantillons de sang, basé sur la même plate-forme épigénétique.

Elon Ganor, cofondateur et chef de la direction de Nucleix, a déclaré que l’approbation réglementaire européenne et les résultats de l’étude «sont des jalons importants pour les patients atteints de cancer de la vessie et les urologues, ajoutant un outil supplémentaire à leur cancer de la vessie de lutte contre l’arsenal. C’est une preuve des innovations scientifiques uniques de Nucleix en épigénétique. »

🔴 Fait ta PUB sur Alyaexpress-News pour 49 €/mois ! 🔴

La Boutargue du Soleil en vente sur ISRAEL CHRONO entre 11 et 88 € le kilo.Pour COMMANDER cliquer ICI