L’Euro à 3.85 shekels… le seuil le plus bas jamais atteint !

L’Euro ne finit pas de chuter, et les franco israéliens, qui touchent leur retraite tant méritée sont de plus en plus pénalisés par cette baisse monétaire.

Que se passe t’il ?

Le résultat des futures élections en France serait-il la cause ? La venue de Marine Le Pen qui a promis de revenir au franc en cas de victoire ?

La Grèce serait aussi derrière cette perte de valeur fulgurante de la monnaie européenne ?

La banque centrale européenne a injecté des milliards de nouveaux Euros dans ce pays et a dévalué l’Euro, qui perd sa valeur et augmente l’inflation.

La croissance en France est de 0.3 %, car les français hésitent dans les nouveaux achats, l’avenir n’est pas rassurant, ils se projettent plus dans une épargne en banque mais cela entraîne moins d’emploi, et tout cela dévalue la monnaie.

Une situation qui n’existe pas en Israël avec un shekel toujours fort, dans un pays en innovation, et des emplois, loin du marasme économique en France.

Le dollar est aussi en chute libre, et a cours des 12 derniers mois, il s’est affaibli de 5,2% par rapport au shekel, son taux de change avoisine les 3,70 shekels pour un dollar.

En Israël, on se prépare, et Shraga Brosh veut préparer le gouvernement à une série de politiques fiscales afin de garantir la compétitivité des exportateurs israéliens :

« Nous devons prendre des mesures visant à encourager les exportations des entreprises, les investissements intérieurs, l’innovation dans de nouveaux équipements, la formation des travailleurs qualifiés, ainsi que d’autres mesures afin d’augmenter la productivité du travail ».

Ajoutant : “La force du shekel frappe de façon spectaculaire les exportations israéliennes”, a déclaré Brosh, “à la fois à court terme à cause de la baisse de la valeur du shekel pour les exportations et à long terme en raison de la perte de contrats futurs et l’incapacité d’offrir des prix attractifs Sur les marchés internationaux”.