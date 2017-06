L’étudiant juif, Otto Warmbier emprisonné en Corée du Nord est décédé

Otto Warmbier, un étudiant juif-américain* qui a été emprisonné en Corée du Nord pendant plus de 17 mois et qui a été libéré et a fait son retour à l’Ohio la semaine dernière est décédé ce lundi. Selon JTA, il a été membre de l’Université de Virginia Hillel et avait fait le voyage Birthright en Israël en 2014.

Selon Fred Warmbier, le père d’Otto, Otto voyageait en Chine à la fin de l’année 2015 quand il a décidé de visiter la Corée du Nord. Apparemment, la tournée chinoise de Otto a été décidé avec l’agence Young Pioneer Tours, qui attire les Occidentaux avec des slogans comme ‘C’est le voyage que vos parents ne veulent pas que vous preniez!’ et a promis que le voyage était sécurisé pour les citoyens américains.

Otto et dix autres citoyens américains ont participé à une tournée de cinq jours en Corée du Nord et organisée par Young Pioneer Tours. À un moment donné, Otto a été accusé d’avoir volé une affiche de propagande à l’Hôtel Yanggakdo International à Pyongyang, qui se lisait comme suit: ‘Allons-nous fortement avec le patriotisme de Kim Jong-il!’

Selon Fred et Cindy Warmbier, les parents d’Otto, les allégations au sujet de l’affiche ont été fabriquées. En tout état de cause, Otto a été arrêté à l’aéroport, et une vidéo montrant le ‘vol’ a été publiée plus tard. Il a été jugé et reconnu coupable, en fonction de ses confessions qu’il a fait lors de son procès:

‘Je n’aurais jamais dû me laisser attirer par l’administration des États-Unis pour commettre un crime dans ce pays. Je souhaite que l’administration des États-Unis ne manipule jamais de personnes comme moi dans le futur pour commettre des crimes contre des pays étrangers. Je demande aux habitants et au gouvernement de la Corée du Nord, votre pardon. S’il vous plaît! J’ai fait la pire erreur de ma vie! S’il vous plaît! Pensez à ma famille. ‘ (ce texte semblait être imposé par la Corée du Nord)

Le 12 juin 2017, le secrétaire d’État Rex Tillerson a annoncé que la Corée du Nord avait libéré Otto Warmbier. Les parents de Warmbier ont déclaré sur The Washington Post que leur fils avait contracté le botulisme peu de temps après son procès et était tombé dans le coma. Après avoir été loin de chez nous pendant 17 mois, Otto est revenu le 13 juin 2017 et a été envoyé en urgence au centre médical de l’Université de Cincinnati.

Un médecin du département de santé de Cincinnati était sceptique quant à l’explication officielle nord-coréen, selon laquelle le coma résultait d’une combinaison de botulisme et de pilule de sommeil. Le père d’Otto croit que son fils est tombé dans le coma sous la torture et l’empoisonnement.

Le 15 juin 2017, les médecins du Centre médical de l’Université de Cincinnati ont conclu qu’Otto avait souffert de graves dommages au cerveau, ce qui est compatible avec un événement cardiopulmonaire plutôt qu’une blessure à la tête. Ils n’ont trouvé aucun signe de violence physique.

L’imagerie par résonance magnétique a révélé qu’il avait subi une perte importante de tissu cérébral dans son cerveau. Les dossiers médicaux de la Corée du Nord montrent qu’il était dans cet état depuis avril 2016, un mois après sa condamnation. Les Nord-Coréens ont fourni un disque contenant deux études sur le cerveau IRM, daté d’avril et juillet 2016 montrant des dommages au cerveau.

Otto Warmbier est mort à l’hôpital le 19 juin 2017, à l’âge de 22 ans, et laisse ses parents et ses deux frères et sœurs. La famille a publié une déclaration exprimant sa tristesse et remerciant le personnel hospitalier. Le président Trump a publié une déclaration disant: «Il n’y a rien de plus tragique pour un parent que de perdre un enfant dans la vie. Nos pensées et nos prières sont avec la famille et les amis d’Otto, et tous ceux qui l’ont aimé. »

*D’après cet article il se peut qu’il ait été en processus de conversion, et selon WIKIPEDIA, le jeune homme venait d’ une famille d’ ascendance américaine -juive

