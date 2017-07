La lettre émouvante d’un soldat Golani franco-israélien à son commandant décédé

Le lieutenant David Golovenchich, âgé de 22 ans, d’Efrat, était un commandant aimé de tous, il a été tué au point de contrôle Gilber, à Hébron, laissant ses parents, deux sœurs et deux frères.

Lors d’un exercice dans la ville de Hévron, une balle accidentelle a été tirée sur David, entraînant sa mort suite à ses blessures.

Un de ses soldats a tenu à lui rendre hommage dans sa langue maternelle :

» Ce matin le réveil est dur. Cette nuit a été un cauchemar et chaque Golani est en deuil . Je n’arrive pas a croire que ça ait pu arriver chez nous et encore moins à toi Gollo.

On a passé 8 mois avec toi où tu n’as pas cessé de nous impressionner. Tu étais un méfaked exceptionnel qui se souciait de chacun et qui souriait à chacun.

Il suffisait rien que de te regarder pour apprendre comment un soldat de Tsahal doit être exigeant avec lui même et donner le meilleur de soi à chaque instant. Les derniers instants de ta vie illustrent parfaitement le mefaked que tu étais.

Tu aurais pu aller te reposer, te doucher, manger, te déconnecter un peu de la réalité ici mais tu as choisi d’entraîner tes soldats encore et encore en simulant une attaque au couteau. Et c’est insupportable de réaliser que pour toi le chemin s’arrête ici alors que tu avais tellement encore à nous apprendre et à faire.



La vérité c’est que reprendre le cours de la vie normal sera très dur, tu ne quitteras jamais nos pensées comme tu nous disais souvent en rigolant « t’es une étoile toi, hein » maintenant c’est toi l’étoile alors veille sur nous, tes soldats.



Avoir été l’un de tes hayalim aura été un honneur et une immense fierté et on fera tout pour continuer dans ton chemin. Si j’ai écris ces mots en français c’est parce que c’est la langue avec laquelle je suis le plus à l’aise mais aussi pour que vous compreniez le prix que payent les israéliens dont la vie s’arrête si jeune pour que vous puissiez passer vos vacances ici et faire l’Alya un jour.

Pour ce Méfaked, signer plus que les 2 ans et 8 mois obligatoires (que tout le monde finit avec un énorme ouf de soulagement) fut « normal » car il était prêt à tout donner pour son pays. Tu ne cesseras jamais d’être un exemple pour chacun de nous.



Repose en paix Gollo, merci pour tout.