L’espionne Israélienne Shoula Kishik-Cohen meurt à l’age de 100 ans

Shoula Kishik-Cohen a rendu beaucoup de service à l’état d’Israël et aux Juifs habitants le Liban et la Syrie qui voulaient se rendre en Israel sans se faire tuer par le gouvernement des pays arabes.

Ce dimanche, cette grande dame est morte à l’âge de cent ans. D’origine d’Argentine , elle a fait son Alya en Israël et à tout juste 16 ans, elle s’est mariée à un commerçant juif Libanais, et a habité Wadi Abu Jamil, à Beyrouth.

Cet endroit stratégique pour Israel a permis à l’espionne dans les années 40 de donner des informations vitales aux services secrets du futur Etat d’Israël.

Shlomit a permit le transfert des Juifs du Liban en Israël et le transfert d’informations au quartier général de la défense de Metulla sur les opérations militaires Libanaises.

Elle est aussi celle qui a guidé les juifs du Liban et de Syrie pour faire leur Alya en Israël, entre 1947 et 1961 en toute sécurité.

Mais malheureusement, en 1961, Shlomit Cohen se fait attraper et elle sera torturée et condamnée à mort, une condamnation qui sera finalement transformée en 7 ans de prison avec son mari.

Ce n’est seulement qu’après la guerre des Six Jours, que le couple sera échangé avec des prisonniers et où elle et son mari termineront leur vieux jours à Jérusalem.

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr