Les statistiques démographiques pour 2016 : il y a 8,63 millions de personnes d’Israéliens BH !

A la veille de la nouvelle année, la population israélienne atteint 8,63 millions de personnes, selon le rapport du Bureau des statistique. Les tendances actuelles montrent une diminution du nombre d’immigrants dans la dernière année, en particulier de la France, et une population prévue pour 2065 de 25 millions de personnes.

Vous pouvez prévoir un certain nombre de conclusions surprenantes à partir des données. Si la tendance à la croissance de la population ultra-orthodoxe est confirmée, dans pas moins de 50 ans, il est prévu qu’elle soit d’un tiers de la population israélienne totale de cette communauté.

En outre, si la tendance démographique générale continue, d’ici l’an 2065, Israël peut espérer une population de 25 millions de personnes.

6.450.000 personnes sont juifs (74,8%), 1.796.000 sont des Arabes (20,8%), et 384.000 sont de d’autres groupes ethniques (4,4%).

L’ an dernier, il y a eu 167.000 nouvelles personnes de plus dans la population israélienne, ce qui représente une augmentation de 2%, ce qui est relativement conforme à la croissance annuelle de la dernière décennie.

Les naissances naturelles représentent 83% de l’augmentation de la population, bien qu’il y ait eu moins de naissances que de décès, alors que les 17% restants se compose des nouveaux immigrants (27.000 sont arrivés en 2016). Le nombre total de personnes qui ont immigré en Israël était plus grand que le nombre d’émigrants.

L’année a également été touchée avec 43.000 morts et environ 7.000 ont été enregistrés comme vivant à l’étranger depuis plus d’un an.

