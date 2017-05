Les pilotes de chasse israéliens et américains volent ensemble au dessus de Eilat

Les pilotes de chasse israéliens et américains sont présents dans le ciel cette semaine dans un exercice militaire conjoint au dessus de l’Arava, près de la ville balnéaire d’Eilat, selon l’armée israélienne, qui a dit que cet entrainement fait partie de son programme annuel de formation.

L’exercice militaire a lieu à la base aérienne de Ovda. Plus tard cette même année, Israël accueillera également son plus grand exercice aérien au-dessus de Ovda dans un exercice appelé « Pavillon Bleu » avec les forces aériennes de sept pays étrangers qui les unissent dans le ciel.

L’exercice de l’air le plus complexe de l’histoire de la nation, long de deux semaines tous les deux ans comprendra près de 100 avions et plusieurs centaines de pilotes et des pays alliés comme les États-Unis, la Grèce, la Pologne, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Inde.

« Ce sera un exercice massif; le plus grand jamais pour l’IAF. Sept nations, plus Israël « , a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, le chef de l’Armée de l’Air israélienne des affaires internationales.

Cette année, quatre nouvelles nations se joignent à l’exercice, ainsi que des officiers observateurs et attachés de près de 40 nations.

« Les gens voient qu’il y a beaucoup à apprendre d’Israël. Dans notre petit espace aérien et dans l’environnement autour de nous, les choses sont si intenses. Les Russes sont ici « , a déclaré Hecht.

« Un grand nombre des forces aériennes du monde passent par ici sur leur chemin aux opérations en Syrie et ailleurs dans la région. Nous offrons donc une sorte de laboratoire de combat dans lequel les forces peuvent affûter un éventail de compétences nécessaires pour lutter contre les menaces croissantes « , at-il ajouté.

Ce n’est pas un événement compétitif, a dit Hecht, mais plutôt un exercice qui met l’accent sur la coopération qui personnalise l’exercice pour répondre aux besoins de chaque pays et établir des relations.