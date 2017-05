Les ministres israéliens réclament des punitions et des condamnations apres l’incendie d’effigie de soldats à Lag Baomer !

Le Premier ministre Netanyaou lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, a tenu à parler de l’incident laid à Mea Shearim suite à une effigie d’un soldat religieux brûlé dans le feu de Lag Baomer.

« Hier, samedi soir, il y a eu un incident tristement célèbre à Jérusalem. Bien que ce soit des cas isolés, la faction ultra-orthodoxe associée aux Neturei Karta, a crée une poupée en résine avec un uniforme de soldat et des drapeaux d’Israël pour les brûler, afin de cibler les soldats Haredi . Cette décision est méprisable. « a dit Netanyahou.

« Les soldats israéliens gardent tout le monde, y compris les ultra-orthodoxes, y compris les personnes. Je demande aux dirigeants communautaires de condamner cet acte abominable et je veux aussi que la police trouve les responsables ».

Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a aussi condamné l’incendie des marionnettes de soldats cette nuit dans le quartier de Mea Shearim de Jérusalem.

«Brûler des marionnettes de soldats est un geste déterminé et un incident honteux et grave nécessitant l’intervention de la police, et une condamnation claire des dirigeants de la communauté ultra-orthodoxe », a déclaré Lieberman.

Le Premier ministre a également fait référence aux attaques mondiales sur l’INTERNET qui menacent actuellement Israël. « Nous sommes au milieu d’une cyber-attaque dans le monde entier », a dit Netanyahu, « une centaine de pays touchés.

Jusqu’à présent, Israël n’a pas eu cas de dégâts d’infrastructures . Mais tout peut changer. Nous avons mis en place il y a quelques années une protection du système contre les cyber-attaques Nous avons également mis en place la protection cybernétique et de prévoyance, pour se préparer aux nouvelles menaces à venir, et je ne peux demander qu’une seule chose des citoyens d’Israël et des entreprises israéliennes: obéir aux instructions de l’autorité de protection cybernétique.

Il y aura beaucoup plus de développements et nous devrons investir davantage de ressources afin de faire en sorte que l’Etat d’Israël, de son côté de la sécurité, aussi, et surtout dans sa composante civile, aura les moyens de défense nécessaires contre ce nouveau type d’attaques « .