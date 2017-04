Les médias israéliens et le couple d’Emmanuel Macron

Les médias israéliens se sont intéressés au couple d’Emmanuel Macron (sans le critiquer) qui a épousé une femme de 25 ans son aîné, et qui fut sa professeur de théâtre à son jeune âge.

L’un d’eux, le média Reshet, a publié une vidéo de la rencontre de ce couple qui a fait beaucoup parlé de lui vu la différence d’âge entre les deux.

Les médias israéliens ont moins médiatisé le couple Trump qui pour rappel montre aussi une grande différence d’âge car en effet, Mélania a 46 ans et Donald Trump, 70 ans !



צפו: עמנואל מקרון בן ה-15 נושק למורתו הנשואה בת ה-40 – כיום היא אשתו

« Le baiser d’Emmanuel Macron à l’âge de 14 ans à sa prof de 40 ans. Aujourd’hui, sa femme ».

» Emmanuel Macron, le principal candidat à la présidence de la France est marié avec sa professeur de lycée, Brigitte Trogneux son aîné de 25 ans. La documentation publiée mardi dans les médias français montre des images prise en mai 1993 après une pièce de théâtre , où Macron joue le rôle de l’épouvantail. A la fin de la pièce , on peut le voir embrasser la joue de l’enseignante.



Emmanuel Macron sur scène à 14 ans by france3

Deux ans après la documentation filmée Macron a annoncé à son professeur qu’il avait l’intention de l’épouser après une relation amoureuse.

Elle a divorcé de son mari avec qui elle a eu des enfants et en 2007, Brigitte Trogneux a épousé Emma­nuel Macron. . Le mariage a eu lieu au Touquet, en présence notam­ment de l’ancien Premier ministre Michel Rocard. Aujourd’hui, sa femme âgée de 64 ans et lui 39 ans sont mariés et il est sur le point de devenir le plus jeune président de l’histoire de la France moderne, et elle , la première dame. »

