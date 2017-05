Les lauréats tunisiens du prix Nobel de la paix exhortent Israël à libérer les meurtriers « Pour la paix » !

En 2015, le Prix Nobel de la paix a été décerné au Quatuor du Dialogue national tunisien « pour sa contribution décisive à l’édification d’une démocratie pluraliste en Tunisie à la suite de la Révolution Jasmine 2011 ».

Ces nobles lauréats du prix Nobel ont maintenant une nouvelle cause: permettre la libération des terroristes parce que certains d’entre eux font une grève de la faim.

Ils ont envoyé une lettre au Secrétaire Général des Nations Unies en disant qu’ils veulent attirer son attention « à la détérioration de la situation sanitaire des prisonniers palestiniens qui sont engagés dans une grève de la faim depuis dix-sept jours. »

« Nous vous lançons un appel à aider à mobiliser la communauté internationale à faire pression sur Israël pour libérer les sœurs palestiniennes et frères détenus illégalement dans les prisons israéliennes et mettre fin à leurs souffrances et les souffrances de leurs familles. »

Eh bien, si ils ont effectivement fait une grève de la faim avec le plus grand sérieux, leurs souffrances devraient se terminer assez tôt.

La paix ne signifie pas la même chose par le passé…