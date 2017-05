Les forces de sécurité israélienne découvrent des armes cachées dans la chambre d’enfant palestinien

Un effort combiné du renseignement et d’opérations par le Shabak (Service général de sécurité), les FDI et la police israélienne a entraîné la capture et l’arrestation d’une cellule terroriste à Fahme, près de Jenin, en Samarie, ainsi que la saisie de plusieurs armes. L’une des armes saisies, une mitrailleuse, a été trouvée dans un bac de rangement au-dessus du lit d’un enfant.

Tout au long du mois d’avril 2017, il y a eu plusieurs incidents de tir contre des civils israéliens et aux soldats des FDI dans la région de Jenin, Shechem et Tulkarem. Les incidents n’ont pas entraîné de perte de vie, mais il y a eu des dégâts matériels.

Une enquête du Shabak a révélé que la cellule terroriste derrière les fusillades était composée de quelques résidents de Fahme, y compris les cousins ​​Ahmed Shafiq Za’abneh, 34 ans, un avocat identifié avec la NFLP, et Shafiq Mahmoud Shafiq Za’abneh, 26 ans.

Leur interrogatoire a révélé que leur cellule avait tiré vers plusieurs communautés israéliennes de Samarie, y compris Shaked, Hermesh et Shavei Shomron. Ils ont également tiré sur des véhicules.

L’un des membres de la cellule a avoué qu’attendant d’être tué par les forces israéliennes, il avait préparé un testament qu’il avait chez lui.

