Les étudiants arabes de l’Université de Tel Aviv organisent une manifestation en l’honneur de la « Journée de la Nakba »

Les étudiants arabes ont organisé une manifestation en l’honneur de la « Journée de la Nakba »

à Tel-Aviv ce mercredi, une journée dédiée à la soi-disant « Nakba », la défaite des forces arabes dans la guerre contre Israël en 1948 et l’exode massif des Arabes d’Eretz Yisrael.

L’un des manifestants a dit à Jerusalem Post, que « le récit sioniste est basé sur une distorsion des faits », et le but des manifestants « est de ne pas répandre de fausses version juive. » « Nous voulons apporter la version arabe à tous les étudiants universitaires et tous ceux qui veulent entendre, » – dit l’étudiant Rizik Salman.

En même temps, d’autres étudiants universitaires ont organisé une contre-manifestation avec l’organisation militante « Im Tirtzu » brandissant des drapeaux israéliens bleu et blanc et scandant « Non à la Palestine » et « Am Israel Hay ».

Sur la place, il y avait beaucoup de policiers, et ils ont encerclé les manifestants que « Im Tirtzu » (voir. La photo ci-jointe).

L’un des dirigeants de l’organisation Eitan Meir a appelé la Nakba, « l’instrument le plus ancien dans la machine bien huilée de la propagande arabe palestinienne, dont le but est la négation de l’illégitimité d’Israël et son droit d’exister. »

La vice-présidente du Likoud à l’Université de Tel Aviv, Rita Sobko,a dit que cette manifestation appelée la Nakba, est la meilleure preuve de la liberté d’expression en Israël. « À l’Université des partis politiques arabes prospèrent , ce qui serait impossible avec une dictature arabe. Pouvez-vous imaginer un Etat arabe où les Juifs tiennent des manifestations en faveur du mouvement de règlement? ».