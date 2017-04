Les États-Unis et Israël s’accordent sur les menaces jumelles de l’islam: l’Iran et Daesh

En Israël, Mattis a exprimé son accord avec Netanyahu sur les «dangers communs … basés sur les menaces jumelles de l’islam « militant »», se référant à l’Iran et à Daesh.

Le secrétaire américain à la Défense James Mattis a débuté la troisième étape d’une tournée au Moyen-Orient dans cinq pays : Arabie Saoudite, Egypte, Israël, Qatar et Djibouti – pour réaffirmer « les principales alliances militaires américaines, s’engager avec des partenaires stratégiques au Moyen-Orient et en Afrique et discuter des efforts de coopération pour contrer les activités déstabilisatrices et vaincre les organisations terroristes extrémistes « , a déclaré le Département d’Etat plus tôt cette semaine.

« Israël n’a pas de meilleur ami que l’Amérique. L’Amérique n’a pas de meilleur ami que Israël « , a déclaré le Premier ministre Netanyahu dans un communiqué avant sa rencontre avec Mattis à Jérusalem. Et c’est un partenariat basé sur des valeurs communes au sens le plus profond du mot. Nous sentons un grand changement dans la direction de la politique américaine … Je pense que c’est un changement qui est la bienvenue, un changement stratégique du leadership américain et de la politique américaine « .

Le dirigeant israélien a parlé de « dangers communs basés sur la double menace de l’ islam et les extrémistes chiites dirigés par l’ Iran et les extrémistes sunnites dirigés par Daesh [Etat islamique / ISIS]. Nous nous engageons à déjouer ces dangers car nous nous engageons à saisir les opportunités communes et les excellentes opportunités qui me semblent être à l’honneur.

Possibilité de «compréhension» avec les voisins arabes :

À cet égard, il est mentionné « la compréhension de bon nombre de nos voisins arabes quant à la similitude de la menace » posée par l’Iran et la terreur islamique radicale.

« Les deux dangers auxquels sont confrontés Israël et toutes les autres nations de la région qui essaient de maintenir une région stable et pacifique et prospère sont ceux avec qui je suis ici pour discuter avec le Premier ministre, en particulier la semaine précédant le souvenir de la Shoah » a affirmé Mattis.

« Je pense qu’il est important que nous nous rappelions que si de bonnes personnes ne se regroupent pas, de mauvaises personnes peuvent faire beaucoup de dégâts dans ce monde. Et nous sommes déterminés à les arrêter et à faire tout ce qu’il faut pour transmettre la paix et la liberté à la prochaine génération « , a-t-il déclaré.

Lors d’une récente évaluation avec un haut responsable militaire israélien , Mattis a dit vendredi matin que la Syrie possède toujours des armes chimiques.

Lors de sa rencontre avec son homologue israélien, le ministre de la Défense Avigdor Liberman, Mattis a déclaré: « Il ne fait aucun doute dans la communauté internationale que la Syrie a conservé des armes chimiques en violation de son accord et sa déclaration qu’ils avaient tout enlevé ». Ajoutant qu’il peut fournir d’autres détails basés sur des sources de renseignements.

« Je peux dire sans retenu que certaines armes chimique est en leur possessions ; Il s’agit d’une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et il faudra réagir diplomatiquement car il serait mal conseillé d’essayer de les utiliser à nouveau. Nous l’avons clairement fait comprendre lors de notre dernière attaque « , a-t-il déclaré.

Liberman a également refusé d’entrer dans les détails, en disant: « Nous savons à 100 pour cent que le régime d’Assad a utilisé des armes chimiques contre les rebelles », se référant à une attaque de gaz sarin au début de ce mois qui a tué au moins 90 personnes, y compris des dizaines d’enfants, et blessé beaucoup d’autres.

