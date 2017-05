Les Etats du Golfe proposent la normalisation des relations si Israël se retire de Yehudah, Shomron et Yerushalayim

Juste une semaine avant la visite prévue en Israël du président américain Donald Trump, The Wall Street Journal a déclaré mardi que les États du Golfe «ont proposé de prendre des mesures concrètes pour établir de meilleures relations avec Israël» en échange de la volonté d’Israël de se retirer des zones de Yehudah, Shomron et Yerushalayim.

Alors que l’offre, telle qu’elle est présentée dans le rapport, n’exige pas qu’Israël déclare qu’elle se retirera de toutes les zones libérées lors de la Guerre des Six jours de 1967, elle exige qu’ Israël met fin immédiatement à toute construction sur la ligne verte et prenne des « mesures concrètes « pour améliorer la vie des Palestiniens, y compris la libération de terroristes des prisons israéliennes.

En contrepartie, les États du Golfe reconnaîtraient publiquement ce qui est devenu et devient une relation étroite entre eux et Israël. Selon les sources de l’État du Golfe citées dans le rapport, les avantages pour Israël pourraient inclure «l’établissement de liaisons directes de télécommunications avec Israël, permettant des droits de survol sur les aéronefs israéliens et la levée des restrictions sur certains échanges». Le rapport citait un haut responsable du Golfe disant que » Nous ne voyons plus Israël comme un ennemi, mais une opportunité potentielle. »

La proposition est incluse dans un document de position élaboré par les États du Golfe – y compris le Qatar, Dubaï et les Émirats arabes unis dans le cadre de discussions internes. Le rapport indique qu’Israël et les États-Unis ont été informés du contenu du document.

Il n’y avait pas non plus de commentaire. Cependant, le rapport a cité le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Yuval Steinitz, disant que les relations entre Israël et le monde arabe, en particulier les États conservateurs du Golfe sunnite et l’Arabie saoudite, étaient meilleures maintenant que jamais.

« La situation est beaucoup mieux maintenant que jamais dans le passé », a déclaré Steinitz. « C’est presque une révolution au Moyen-Orient. Israël a développé une technologie de pointe qui nous permet de détecter les parcelles terroristes à l’avance. Cela nous permet d’aider les gouvernements arabes modérés à se protéger. »

Le rapport arrive un jour après que le prince héritier d’Abu Dhabi Mohamed bin Zayed al-Nahyan a rencontré le président Trump lundi à Washington. La réunion a été préparatoire à une réunion entre le président et les dirigeants musulmans lors d’un sommet en Arabie Saoudite, qui se déroulera lors du voyage du président vers le Moyen-Orient à la fin de la semaine, avant sa visite en Israël.

L’histoire de la relation améliorée d’Israël avec les États du Golfe est un «secret ouvert» en Israël, alors que des centaines d’hommes d’affaires israéliens ont assisté à des sommets et réunions à Dubaï et dans d’autres régions du Golfe au cours des dernières années. Les États du Golfe sont également considérés comme des acheteurs avides de produits et de technologies israéliens.