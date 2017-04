Les enseignants scientifiques israéliens et européens apprennent les uns des autres

Les enseignants de sciences israéliens étaient à Kiel, en Allemagne, en octobre dernier, pour un événement unique. Au cours des trois années précédentes, des enseignants de dix pays européens, dont Israël, ont dirigé un projet éducatif sur les questions de la science et de la société.

Lors de l’événement – une fête de clôture pour le projet «Irrésistible» – les enseignants et les chefs de projet de chaque pays ont montré les objets qu’ils avaient créés, chacun sur un sujet qu’ils avaient étudié et débattu. Les participants se sont rencontrés et ont parlé avec des éducateurs des Pays-Bas, de la Turquie, de l’Allemagne, de la Pologne et plus encore. L’exposition a eu lieu à l’Université de Kiel en collaboration avec la Nuit européenne des chercheurs – un événement célébré en Israël également – et plus de 2 000 visiteurs ont assisté.

Le Prof. Ron Blonder :

Recherche responsable et innovation

Le projet dans son ensemble s’appelait Irresistible et visait à entamer une discussion entre les élèves du secondaire sur les effets des progrès scientifiques actuel et à l’avenir sur la société. En parlant avec des scientifiques qui recherchent des sujets pertinents, les étudiants sont orientés vers une compréhension de la recherche et de l’innovation responsables (RRI) et de la façon dont ils peuvent aider à façonner l’avenir.

Nous avons appris de leur travail, et il ne fait aucun doute que nous l’adoptons à l’avenir avec nos propres étudiants en Israël

Le module israélien a été conçu par Blonder, cinq enseignants en chimie, un représentant du Clore Garden of Science et le Dr Sherman Rosenfeld du Département de l’enseignement des sciences. Le sujet choisi était celui de remplacer les fenêtres des écoles par des fenêtres solaires contenant de la perovskite minérale – un matériau qui modifie efficacement l’énergie solaire à l’électricité. Plus de 300 étudiants israéliens ont participé au programme.

En parlant avec le Professeur David Cahen du Département des Matériaux et Interfaces de l’Institut Weizmann, les étudiants ont appris que la perovskite est un excellent matériau pour les panneaux solaires et pas cher à produire, mais elle contient de petites quantités de plomb qui peuvent provoquer un empoisonnement.

«L’idée n’était pas de proposer la« bonne réponse », mais de comprendre toutes les parties du sujet avant de prendre une décision», explique Blonder. « Il est intéressant de noter que différentes classes ont abouti à des conclusions différentes », ajoute-t-elle.

L’affichage que les enseignants israéliens ont présenté à Kiel comprenait des expositions interactives comme un jeu qui présentait tous les aspects de la question, que les élèves ont préparé.

Apprendre comment la science nous affecte jour après jour

Les enseignants ont écrit un blog sur leurs expériences en Allemagne: « Si nous devions souligner l’aspect le plus impressionnant de l’exposition IRRESISTIBLE à Kiel, c’était sans aucun doute la manière riche et créative dans laquelle RRI était intégré dans les autres modules. Nous avons appris de leur travail, et il ne fait aucun doute que nous l’adopterons à l’avenir avec nos propres étudiants en Israël « .

Le financement du programme a pris fin, mais Blonder et le reste de l’équipe trouvent des moyens de soutenir sa durabilité en incluant le sujet de diverses façons dans les projets d’enseignement des sciences – par exemple, dans une exposition sur les énergies renouvelables dans le Clore Jardin des sciences. En effet, la compréhension de la façon dont la science nous affecte au jour le jour – et comment mener un débat éclairé sur le sujet – peut être l’une des leçons les plus importantes dont tous les élèves ont besoin dans leur vie.

Cette article en langue anglaise est apparue sur le Weizmann Wonder Wander sous le titre: Irresistible Science.