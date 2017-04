L’ONU et le Conseil de l’Union Européenne perdent leur crédibilité sous la pression saoudienne

L’Arabie Saoudite vient d’être élue à la Commission de la condition de la femme de l’ONU (CSW). Cette élection à bulletin secret au sein du Conseil économique et social des Nations unies scandalise, et suscite de nombreuses réactions critiques.

UN Watch, l’ONG de défense des droits de l’homme située à Genève, a profondément critiqué cette élection par l’ONU de l’Arabie saoudite lui octroyant mandat de 2018 à 2022 à la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW), sachant que cette commission est exclusivement dédiée à la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, et que l’Arabie Saoudite a la triste réputation d’un des pays les plus misogynes au monde.

« Il s’agit d’une décision absurde et moralement répréhensible. L’élection de l’Arabie saoudite pour la défense des femmes revient à désigner un pyromane chef des pompiers de la ville. Chaque femme saoudienne est privée de tous droits, et doit avoir un tuteur de sexe masculin qui prend toutes les décisions critiques en son nom et contrôle sa vie depuis sa naissance jusqu’à sa mort », a notamment déclaré Hillel Neuer, directeur exécutif d’UN Watch.

Outre l’Arabie saoudite, 12 autres pays commenceront leur mandat à la Commission de la condition de la femme de l’ONU en 2018 : l’Algérie, les Comores, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Kenya, l’Irak, le Japon, la Corée du Sud, le Turkménistan, l’Equateur, Haïti et le Nicaragua.

Parmi les treize nouveaux membres, l’Arabie saoudite est le pays qui a reçu le plus petit nombre de voix. L’Arabie saoudite a été élue à bulletin secret par cinq membres de l’Union européenne, en totale opposition avec les conventions européennes des droits de la femme en Europe, ce qui souligne une fois de plus le manque de crédibilité actuelle de l’ONU d’une part, et d’autre part du Conseil de l’Union Européenne lui-même.

Par Vincent Wautier pour Alyaexpress-News

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !