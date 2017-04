Les élections présidentielles en France, entre dessous de cartes et spéculations boursières

Les sociétés françaises Iliad, Christian Dior et LVMH ont réalisé ensemble une hausse boursière globale de 17,5 milliards d’euros en 24 heures, au lendemain du premier tour des élections présidentielles. Les dirigeants de ces trois sociétés soutiennent activement la campagne d’Emmanuel Macron. Faut-il encore parler de présidence gouvernementale, ou parler bientôt de présidence financière, en France ?

C’était jusqu’il y a peu l’histoire d’un hypermarché en besoin de croissance et celle d’un président Hollande dont plus personne ne voulait, à qui il a été proposé cinq ans de pérennité au rayon nouveau des produits recyclés, en échange de la désintégration momentanée du Parti Socialiste avant son grand retour au gouvernement, sous contrôle financier.

C’est devenu rapidement l’histoire d’Emmanuel Macron, un jeune loup aux dents presque trop blanches, apparu au rayon des produits frais d’Hollande en tant que ministre des finances, avant de se voir drapé de suffisamment d’artifices pour faire croire à la classe moyenne française qu’un nouvel avenir serait bientôt en marche. La suite du stratagème appartient déjà à l’histoire.

Hollande a feint de se détacher des élections en se cachant derrière Hamon, leurre sacrifié à l’avance par le programme inacceptable qui lui avait été conseillé. Des soutiens socialistes à Macron ont ensuite fait feu de mille pailles en s’immolant les uns après les autres, tandis que Fillon était présenté comme corrompu et peu recommandable, et condamné à regretter longtemps les deux costumes qui lui avaient été offerts trompeusement pour le priver de ses rêves de présidence.

Ne reste donc aujourd’hui pour les électeurs français que le choix impossible entre le nouveau-né Emmanuel Macron qui donne l’impression de réciter laborieusement un rôle qui lui a été dicté, et la nouvelle Marine Le Pen qui arbore de manière opportuniste un xième lifting électoral sensé déguiser le Front National en un nouvel ordre moralement irréprochable. Cependant, une minorité seulement de Français avaient l’intention d’opter pour ces deux candidats, au début de la campagne électorale, et la plupart d’entre eux n’ont aucune réelle envie de devoir choisir entre l’un et l’autre de ces deux candidats, dans un climat où tout se voudrait nouveau alors que rien n’a changé.

Plutôt que devoir voter pour le Front National, les Français n’ont plus d’autres options que Macron ou vote blanc. Ce piège électoral infaillible a été parfaitement minuté et orchestré des mains de ceux qui en profitent aujourd’hui.

Autour de Macron se profilent notamment Alain Minc en stratège sans émotions, et Xavier Niel en patron d’Iliad, compagnon de Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault (LVMH) dont le fils Antoine dirige Berlutti qui a lui-même racheté Arnys. Se profilent également Pierre Bergé, Marc Simoncini, Jean Marc Borello, et bien d’autres balises financières. L’envol prend dès lors toute son ampleur. Macron n’est plus dans la cour des grands, mais dans la cour de nouveaux rois de France.

Peu importe encore pour l’instant que Macron ait menti sur ses études, ses diplômes, ou ses revenus. Peu importent les intérêts réels des Français. Macron permet aux socialistes de revenir en masse au gouvernement, tout en permettant aux grands financiers d’asseoir leur mainmise mondialiste sur la France.

Les républicains avaient pour soutien les vieilles fortunes, en passant par De Bettencourt, Bouygues, Dassault, Lagardère, Pinault, Decaux, Bolloré, et même Kadhafi. Les nouveaux socialistes ont trouvé de nouveaux financiers aux intérêts mondialistes qui ont désormais Macron comme porte-parole d’une économie prétendument nouvelle, et en marche. Dans ce nouveau tour de manège s’apparentant à un tour de magie, tous les coups ne seront pas permis et mieux valait se servir rapidement avant que l’opinion publique retrouve tête froide. C’est ainsi qu’au lendemain du premier tour des élections, l’action d’Iliad s’est envolée de 5% avec un gain de 700 millions d’euros, celle de Christian Dior de 12% avec un gain de 5,5 milliards d’euros, et celle de LVMH de 10% avec gain de 11,3 milliards d’euros.

Si les électeurs français se sont fait berner, l’entourage financier de Macron s’y retrouve bien évidemment gagnant. Le rapport de cause à effet est qu’aujourd’hui dix-sept milliards et demi d’euros valent en vingt-quatre heures autant que les voix de millions de Français. Echec et mat trompeur, c’est devenu le propre de la France.

Par Vincent Wautier pour Alyaexpress-News

